Santos, Vitória e Internacional logran la permanencia en el Brasileirao

El Santos de Neymar, el Vitória y el Internacional de Porto Alegre aseguraron su permanencia en la Serie A del Brasileirao, en una agónica última jornada disputada el domingo. En contraste, los dos clubes de Fortaleza, Ceará y Fortaleza, que habían llegado fuera del descenso, terminaron cayendo a la segunda división.

El Santos se impuso 3-0 a un Cruzeiro que alineó a sus suplentes, reservado para las semifinales de la Copa de Brasil que disputará esta semana ante el Corinthians. Con el triunfo, el Peixe aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 al cerrar el Brasileirao en la duodécima posición.

"Fuimos coronados con la Sudamericana por todo lo que hicimos en los últimos partidos, era lo que esperaba desde el inicio. Jugamos nuestro fútbol, enfrentamos los mejores equipo del campeonato y sumamos puntos. El Santos merece mucho más, estar arriba siempre", dijo Neymar tras el encuentro.

Hubo milagro

Los dos equipos que empezaron la jornada en descenso, el Vitória y el Internacional, consiguieron la salvación en la segunda mitad.

En Salvador, el Vitória logró la permanencia al ganar 1-0 al Sao Paulo con un gol en el segundo tiempo del centrocampista Gabriel Baralhas.

"Es un momento inexplicable. Sólo puedo agradecer a Dios por vestir esta camisa, a mi familia, a mis compañeros. Estamos todos de enhorabuena y estoy muy feliz por haber hecho el gol, pero todo el mundo contribuyó", explicó el héroe del Vitória.

En Porto Alegre, el Internacional logró el milagro al ganar 3-1 al Bragantino, con tres goles en la segunda mitad del argentino Gabriel Mercado, del capitán Alan Patrick de penalti y del colombiano Johan Carbonero.

La euforia se desató en el Beira-Rio tras el pitazo final, con el veterano técnico Abel Braga como gran héroe.

A sus 73 años, Braga fue el elegido por la directiva colorada para reemplazar al destituido Ramón Díaz en los dos últimos partidos y lograr la salvación.

"(Lograr la permanencia) es mayor que haber ganado el Mundial de Clubes. En el Mundial no tenía obligación. Aquí vine para ayudar con el corazón. La afición ayudó mucho", dijo un emocionado Braga tras el partido, en alusión al título mundial de 2006, cuando condujo desde el banquillo al equipo campeón frente al Barcelona.

Rivales bajan juntos

En el otro extremo quedaron los dos equipos de Fortaleza, Ceará y Fortaleza, que pese a comenzar la jornada fuera de la zona de descenso, cayeron en sus respectivos partidos y terminaron relegados a la Serie B, junto con Juventude y Sport Recife.

El Ceará, que en todo el campeonato no había ocupado plazas de descenso, perdió la categoría al perder 3-1 ante los reservas del Palmeiras, pese a adelantarse en el marcador.

Las victorias del Internacional y del Vitória acabaron condenando al Vovó.

Tras el partido, el técnico local, Léo Condé, pidió perdón a la afición con gestos.

El principal rival local del Ceará, el Fortaleza, sufrió igual suerte al perder 3-2 frente al Botafogo, pese a adelantarse en el marcador con un bonito gol de Breno Lopes, que mantuvo la esperanza de permanencia durante varios minutos.

"Es una de las peores sensaciones que podemos tener. Luchamos, batallamos, tardamos en reaccionar en el campeonato y el fútbol brasileño no perdona. Es un fútbol muy competitivo, tardamos en reaccionar", lamentó Eduardo Sasha tras conocerse que el Laion volverá a jugar en la Serie B después de 9 años.

Fortaleza desaparecerá como una de las sedes de la Serie A en 2026, aunque el Brasileirao volverá a jugarse en Curitiba, donde Athletico Paranaense y Coritiba lograron el ascenso.

Fluminense, quinto

En la parte alta, el Fluminense se aseguró la quinta plaza, que da acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al ganar 2-0 en casa al Bahia, gracias a los veteranos Ganso y Thiago Silva.

Por su parte, el Sao Paulo, pese a caer 1-0 ante el Vitória, concluyó en la octava posición y podrá acceder a la fase previa de la zona de grupos de la Libertadores, siempre que Cruzeiro o Fluminense, ya clasificados, se impongan en la Copa de Brasil.

