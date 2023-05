Santos y San Luis desafían a Monterrey y América en liguilla en México

Después de dar sonoras campanadas en la ronda de repechaje del fútbol mexicano, Santos y Atlético San Luis se muestran desafiantes ante Monterrey y América de cara a sus eliminatorias de cuartos de final del torneo Clausura-2023.

-Guerreros con personalidad-

Los cuartos de final se pondrán en marcha el miércoles en el estadio Corona donde los ‘Guerreros’ del Santos del director técnico uruguayo Pablo Repetto enfrentarán a los ‘Rayados’ del Monterrey del entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich.

El Monterrey terminó como líder con 40 puntos y clasificó directo a cuartos de final mientras que el Santos fue decimotercero con 19 unidades.

Repetto sólo lleva dos partidos al mando del Santos y en el anterior obtuvo una dramática victoria en penales por 4-2 luego de un espectacular empate 4-4 para eliminar en repechaje al Pachuca que era amplio favorito.

“Monterrey es un rival que ya lo conocemos, es difícil, el mejor de este torneo, porque terminó primero, pero son partidos en los que hay que demostrar personalidad como lo hicimos con Pachuca, se necesita personalidad y convicción”, dijo Juan Brunetta, mediocampista argentino del Santos.

-La actitud del Atlético-

En el estadio Azteca, entrarán en acción las ‘Águilas’ del América que cerraron la fase regular del torneo en el segundo lugar con 34 puntos y con el ataque más productivo con 36 goles, 14 de ellos firmados por el delantero mexicano Henry Martín quien fue campeón de goleo individual.

El rival del América es el Atlético San Luis que acumuló 19 puntos y fue una de las peores ofensivas con 16 goles a favor y que debió jugar la repesca en la que venció de manera sorpresiva por 3-1 al León que se presentó como la defensa menos vulnerada del torneo.

Para explicar su pase a cuartos de final contra los pronósticos, André Jardine, director técnico del Atlético, resumió: “es un tema de actitud y coraje al salir a jugar”.

El brasileño destacó que la Liga MX tiene una “belleza” que permite que en la cancha los equipos se equilibren a pesar de lo que indiquen las estadísticas, aunque reconoció que el América “es un equipazo que lleva dos o tres torneos seguidos impresionantes”.

-La primera liguilla de Paunovic-

Ya el jueves, el estadio Jalisco será el escenario para una nueva edición del clásico tapatío entre los ‘Zorros’ del Atlas y las ‘Chivas’ del Guadalajara.

Los ‘Zorros’ fueron novenos con 21 puntos y llegaron a la liguilla tras hacer escala en la repesca. Tras triunfar en el fútbol de Malasia, el entrenador mexicano Benjamín Mora se hizo cargo del Atlas para este torneo y en el repechaje echó al Cruz Azul del experimentado entrenador brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Por su lado, las ‘Chivas’ clasificaron de manera directa con 34 puntos en el primer torneo bajo el mando del entrenador serbio Veljko Paunovic quien ha causado grata impresión y ha venido convenciendo a la afición del ‘Rebaño’ y también a los personajes históricos del club, uno de los más laureados del fútbol mexicano.

Para afrontar de mejor manera su primera liguilla, Paunovic aprovechó la pausa de la repesca. “Hablé con tres ganadores en liguilla, ellos han sido campeones. Me dijeron que no sólo se tiene que trabajar en lo futbolístico y en lo físico. Han destacado también lo emocional, me dijeron que hay que jugar con urgencia pero sin volverse loco, sin auto presionarse, convertir la presión y exigencia en motivación”, reveló el entrenador serbio.

-Buscan un bálsamo-

En la serie que luce más pareja, los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi recibirán en el estadio Universitario al Toluca del director técnico mexicano Ignacio Ambriz.

Después de ser séptimos de la fase regular con 25 puntos los Tigres superaron con lo mínimo indispensable al Puebla en la repesca mientras que el Toluca llegó a cuartos de final como cuarto de la tabla con 32 unidades.

Tras un fracaso en el torneo Clausura-2022 y después de perder la final del Apertura-2022, el Toluca está obligado a ganar este campeonato. Por su lado, los Tigres tienen la misma exigencia después de haber quedado eliminados en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Tigres nunca ha entrado a la liguilla como caballo negro, siempre somos el rival a vencer”, dijo Siboldi.

Los partidos de vuelta se jugarán el fin de semana. El sábado, Monterrey recibirá al Santos en el estadio BBVA y el Atlético San Luis visitará al América en el estadio Azteca.

El domingo, el Toluca será anfitrión de los Tigres en el estadio Nemesio Diez y el Guadalajara definirá como local en el estadio Akron ante el Atlas.

