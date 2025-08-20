Sao Paulo a cuartos de la Libertadores al vencer 4-3 en penales a Atlético Nacional
El Sao Paulo avanzó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 4-3 en...
- 1 minuto de lectura'
El Sao Paulo avanzó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 4-3 en tanda de penaltis al Atlético Nacional, tras empate 1-1 en los 90 minutos.
Un gol de André Silva en el minuto 3 adelantó al club brasileño en el partido de vuelta del cruce en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, y un penal convertido en el 70 por Alfredo Morelos emparejó el marcador para enviar la definición al punto de pena máxima. La ida, la semana pasada en Medellín, acabó 0-0.
El colombiano Edwin Cardona fue expulsado en el 70, por doble amonestación.
Campeón de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005, el Sao Paulo enfrentará en los cuartos de final al triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras la victoria 1-0 del Fogão en Rio de Janeiro.
Otras noticias de Copa Libertadores
- 1
Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en agosto 2025
- 2
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 3
Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
- 4
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad