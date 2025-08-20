Sao Paulo a cuartos de la Libertadores al vencer 4-3 en penales a Atlético Nacional

El Sao Paulo avanzó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 4-3 en tanda de penaltis al Atlético Nacional, tras empate 1-1 en los 90 minutos.

Un gol de André Silva en el minuto 3 adelantó al club brasileño en el partido de vuelta del cruce en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, y un penal convertido en el 70 por Alfredo Morelos emparejó el marcador para enviar la definición al punto de pena máxima. La ida, la semana pasada en Medellín, acabó 0-0.

El colombiano Edwin Cardona fue expulsado en el 70, por doble amonestación.

Campeón de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005, el Sao Paulo enfrentará en los cuartos de final al triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras la victoria 1-0 del Fogão en Rio de Janeiro.