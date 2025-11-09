Sao Paulo cae con Bragantino y complica su clasificación a la Libertadores

El Sao Paulo complicó su clasificación para la próxima Copa Libertadores tras perder 0-1 en casa contra el Bragantino, en uno de los partidos que abrieron la 33ª jornada del Brasileirão, en la que ningún local ganó.

Jhon Jhon decide

Jugando en la Vila Belmiro de Santos, por tener su estadio ocupado para conciertos, el Sao Paulo tropezó contra el Bragantino con un gol de penal de Jhon Jhon en la segunda mitad, en medio de un mal partido de ambos equipos.

Con la derrota, el tricolor paulista sigue a cinco puntos de la zona de Libertadores, con un partido más, mientras que el Bragantino puso fin a 10 partidos como visitante sin ganar (un empate y nueve derrotas) y queda en la zona media, a ocho puntos de la Libertadores.

"Estamos subiendo en la clasificación, es lo que importa. Estoy feliz con mi actuación, pero más feliz con el regreso de la confianza en el equipo. Tenemos que continuar así para subir cada vez más e intentar luchar por entrar en la Libertadores", declaró Jhon Jhon, quien participó en 21 de los 60 goles del Bragantino esta temporada.

Sabino, defensa central de Sao Paulo, concluyó tras la derrota que "el equipo no encajó".

"Nos deja tristes, pero ahora tenemos 10 días para trabajar e intentar un resultado positivo en el próximo partido", comentó.

Ramón Díaz

En Porto Alegre, Ramón Díaz, el veterano técnico argentino del Internacional, mostró su frustración tras ceder en casa un empate a 2 contra el Bahia con un nuevo comentario machista, al afirmar que "el fútbol es para hombres, no para chicas", una queja a la actuación arbitral por un gol anulado por el VAR al colombiano Johan Carbonero, cuando el partido estaba empatado a cero.

Es la segunda vez que Díaz causa polémica en Brasil con declaraciones machistas. El año pasado, como técnico del Vasco da Gama, en una derrota con Bragantino reclamó que "una señora, una mujer, interpretó un penalti de otra manera".

En el plano deportivo, su Inter sigue acercándose peligrosamente a la zona de descenso. Este sábado dejó escapar un 2-0 a favor con dos goles de Vitinho.

William José, y Tiago, con un tanto en el 90+4, salvaron un punto para el Bahia, que es quinto con ocho puntos de ventaja sobre el Sao Paulo.

El Inter quedó 15º con apenas cuatro puntos de ventaja sobre el Santos, primer equipo en descenso pero que tiene dos partidos pendientes.

Juventude sigue vivo

En Río de Janeiro, el Juventude mantuvo vivas sus opciones de salvación con una victoria por 1-3 contra el Vasco da Gama, que encadenó su tercera derrota seguida y complica su clasificación a la próxima Libertadores.

Los vascaínos se adelantaron con un cabezazo de su joven promesa Rayan, pero el Juventude remontó antes del descanso con Marcelo Hermes y el veterano Nené, exvascaíno, que aprovechó un clamoroso error del potero Leo Jardim. Ewerthon completó para los gaúchos en la segunda mitad.

La derrota provocó la ira de la torcida de Vasco, que silbó e increpó al equipo tras el partido.

"Jugamos bien hasta encajar el primer gol, en el minuto 39. Tenemos que estar tristes porque el aficionado no merece esto, merece más", declaró el técnico vascaíno, el exseleccionador Fernando Diniz, cuyo equipo queda a ocho puntos de la Libertadores. El Juventude, antepenúltimo, tiene la salvación a dos puntos.

Gran remontada

También este sábado, el Atlético Mineiro remontó en una gran segunda parte contra el colista Sport Recife, que se había adelantado 2-0 en la primera parte con dos tantos de Leo Pereira.

El veterano Hulk, Roni, en dos ocasiones, y Alexander, le dieron la vuelta al resultado en la segunda mitad para el conjunto del entrenador argentino Jorge Sampaoli.

"Creo que tenemos que dar mucho valor a la remontada, porque el Sport luchó mucho y nosotros remontamos", dijo Sampaoli.

Con la derrota, el Sport podría certificar este domingo su descenso a la Serie B si el Vitória o el Santos ganan sus partidos.

prb/ag