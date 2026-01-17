Sao Paulo destituye a su presidente tras acusaciones de desvío de fondos del club

El club de fútbol brasileño Sao Paulo destituyó este viernes a su presidente, Júlio Casares, después de que la policía abriera una investigación por acusaciones de desvío de fondos de la institución.

La Policía Civil investiga retiros en las cuentas del club entre 2021 y 2025, confirmó a la AFP la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Sao Paulo. Se habrían movilizado en total 11 millones de reales (cerca de 2 millones de dólares), según reportes de la prensa brasileña.

El "impeachment" contra Casares, de 64 años, fue aprobado por el Consejo Deliberativo del Sao Paulo -órgano que fiscaliza la gestión del club- en una votación en el Estadio Morumbi.

Con 188 votos a favor, 45 en contra y 2 en blanco, los socios autorizaron la destitución.

"La destitución del presidente electo ocurre de forma inmediata y será revertida solo en caso de reprobación en la Asamblea General", informó el club en un comunicado.

Para que la destitución sea ratificada, se requiere el voto de la mayoría simple de los socios del Club, agregó la nota.

Harry Massis, primer vicepresidente del club, asume el control hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones.

"Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos e identificar a los responsables", dijo la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un mensaje a la AFP.

Un grupo de aficionados se concentró en las afueras del Morumbi en protesta contra Casares.

El dirigente fue elegido presidente del Sao Paulo en 2020 y reelecto en 2023. Su mandato terminaba a final de este año.

La destitución llega cuando el club se prepara para estrenarse en la temporada 2026 del Brasileirão contra el campeón Flamengo, el 28 de enero. Entrenado por el argentino Hernán Crespo, el equipo jugará la Copa Sudamericana, después de acabar en el octavo lugar de la tabla el curso pasado.