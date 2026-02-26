Sao Paulo gana 0-1 al Coritiba y asume el liderato provisional del Brasileirão

El Sao Paulo asumió el liderato provisionalmente del Brasileirão tras vencer este miércoles por 0-1 al Coritiba, en uno de los partidos que abrieron la cuarta jornada del torneo

Un penal transformado por Cauly en la segunda mitad le dio los tres puntos al conjunto que entrena Hernán Crespo, que llegó a los 10 y se mantiene invicto

Fue el primer partido en liga de Cauly con el Sao Paulo, al que llegó recientemente procedente del Bahia

- Empate bajo temporal -

El Bragantino se distanció del liderato al ceder un empate a 1 en casa contra el Athletico Paranaense, en un duelo en el que los locales terminaron con nueve jugadores

Juninho Capixaba, con un excepcional lanzamiento de falta, adelantó a los locales justo antes del descanso, aunque Julimar, en el tramo final, empató para el Paranaense, cuando ya caía un temporal de agua que dificultó la circulación del balón

El resultado deja a los dos equipos empatados a siete puntos, los mismos que el Palmeiras, segundo y que todavía debe jugar en esta jornada

- Siguen sin ganar -

En Belém, Remo e Internacional igualaron 1-1 y siguen sin conocer la victoria en este campeonato

Alan Patrick adelantó con un gol tempranero a los de Porto Alegre, aunque los locales igualaron rápidamente con el argentino Leonel Picco

Con el empate, el Inter sigue en zona de descenso y el Remo podría entrar en ella si Atlético Mineiro, Vasco da Gama o Santos ganan su partido de la cuarta jornada