Sao Paulo y Bahia ganan y lideran el Brasileirão; el Cruzeiro sigue sin ganar

El Sao Paulo y el Bahia asumieron este miércoles la punta de Brasileirão 2026 tras lograr sendos triunfos en la tercera fecha, mientras que el Cruzeiro sigue sin conocer la victoria al empatar en su visita al Mirassol

- El milagro Crespo -

La grave crisis financiera e institucional que vive el Sao Paulo parece no afectar al equipo que entrena el argentino Hernán Crespo, que asumió el liderato con su victoria en casa 2-0 ante el Gremio de Porto Alegre.

Jugando por primera vez con su tridente atacante (Lucas Moura, Luciani y el argentino Jonathan Calleri), el Sao Paulo fue muy superior y con un gol de penalti de Lucas Moura en la primera mitad y otro de Calleri en la segunda, logró los tres puntos

El resultado pudo ser incluso más amplio para los paulistas, pero Weverton lo evitó al atajar un penalti a Luciano.

"La verdad, nos entendemos bien. Hicimos un gran partido. Más allá de los goles, hicimos un buen trabajo táctico, que es lo más importante, sin encajar gol ante un equipo de tanta calidad. Tenemos que trabajar mucho, hoy lo hicimos, ganamos y todos vamos felices a casa", explicó Calleri tras el encuentro.

El Sao Paulo llegó a siete puntos y asume el liderato a falta de los partidos del jueves, con un gol más a favor que el Bahia

- Bahia, al alza -

En Rio de Janeiro, el Bahia también sumó siete puntos al vencer 1-0 al Vasco da Gama, con un gol ensayado en la primera parte del lateral izquierdo Luciano Juba en un córner

El Vasco mejoró en la segunda mitad y tuvo ocasiones para empatar, pero tras la derrota tanto el DT Fernando Diniz como sus dirigidos fueron despedidos entre abucheos y gritos por la torcida local

Mientras el Bahia logró su segunda victoria como visitante en el torneo y amplía a diez el número de partidos sin perder en todas las competiciones, el Vasco sigue sin ganar y suma apenas un punto en tres jornadas

- Cruzeiro, en baja -

El Cruzeiro, tercero en la liga brasileña en 2025, sigue sin poder ganar este año, y el miércoles igualó 2-2 en casa del Mirassol, resultado que aumenta la presión sobre su entenador, el veterano exseleccionador brasileño Tite.

Un penalti transformado por Kaio Jorge a 5 minutos del final salvó un punto para los de Belo Horizonte, que pese a adelantarse en la primera mitad con Wanderson, vieron como Fogaça y Negueba daban vuelta el marcador.

"Es una cuestión de ajustes. El Mirassol es muy competente y agresivo, es muy fuerte aquí en su casa desde el año pasado. Logramos empatar. Cuando vienes de dos derrotas seguidas, es un partido que no puedes perder", destacó el portero del Cruzeiro, Cássio

La fecha se completará el jueves, en el que se destaca el duelo carioca entre el Fluminense y el Botafogo, la visita del Palmeiras al Inter de Porto Alegre y el clásico regional entre el Corinthians y el Red Bull Bragantino, que si gana recuperará el liderato en solitario