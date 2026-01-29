SAP cumple las expectativas de ingresos del cuarto trimestre con una demanda sólida

Por Leo Marchandon y Tristan Veyet

29 ene - SAP informó el jueves de unos ingresos en el cuarto trimestre que cumplieron con ⁠las estimaciones del mercado, mientras la ⁠resistente demanda de su software y servicios en la nube indicaba que el gasto empresarial se mantenía a pesar del enfriamiento de la economía mundial.

SAP también anunció un ⁠programa de ‌recompra ​de acciones de dos años por valor de hasta 10.000 millones de euros.

La empresa, con sede ​en Walldorf, ha dedicado gran parte del último año a trasladar a la nube ‌a sus clientes de bases de datos heredadas, al mismo ‌tiempo que ejecutaba un programa de reestructuración ​de 3.200 millones de euros. Entre los principales clientes conseguidos en el cuarto trimestre se encuentran Dexco, Lockheed Martin y Rolls-Royce.

La empresa obtuvo unos ingresos totales de 9.700 millones de euros (11.600 millones de dólares) para el trimestre, en línea con el consenso recopilado por la empresa. Los ingresos por servicios en la nube del cuarto trimestre ascendieron a 5.600 millones de euros, frente a un consenso de 5.500 millones de euros.

En el conjunto del año, los ingresos ⁠por servicios en la nube aumentaron un 26% a tipos de cambio constantes, hasta alcanzar los 21.000 millones de euros, ​mientras que la cartera total de pedidos en la nube subió un 30%, hasta los 77.300 millones de euros. El director ejecutivo, Christian Klein, afirmó que SAP Business AI se ha convertido en un motor de crecimiento, ya que se incluyó en dos tercios de los pedidos en la nube de SAP durante el cuarto trimestre.

SAP espera que los ingresos por servicios en la nube crezcan entre un ⁠23% y un 25% en 2026, hasta situarse entre 25.800 y 26.200 millones de euros.

La empresa también ​prevé unos ingresos por la nube y software de entre 36.300 y 36.800 millones de euros, con un crecimiento del 12% al 13%, mientras que se espera que el beneficio operativo aumente entre un 14% y un 18%, ‍hasta alcanzar entre 11.900 y 12.300 millones de euros.

El fabricante de software empresarial prevé un flujo de caja libre de aproximadamente 10.000 millones de euros para el año, con una mejora de su tipo impositivo efectivo del 30,4% al 29% aproximadamente.

SAP afirmó que el crecimiento actual de la cartera de pedidos en la nube se desacelerará ligeramente ​en 2026, tras registrar un crecimiento del 25% en 2025, aunque espera que el crecimiento total de los ingresos se acelere hasta 2027, a medida que más clientes migren a soluciones basadas en la nube.

(1 dólar = 0,8341 euros) (Información de Leo Marchandon ‍y Tristan Veyet en Gdansk; edición de Matt Scuffham; edición en español de María Bayarri Cárdenas)