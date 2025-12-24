Sapporo venderá su negocio inmobiliario al grupo KKR-PAG por US$2.600 millones, según la NHK

TOKIO, 24 dic (Reuters) - La cervecera japonesa Sapporo Holdings venderá su negocio inmobiliario a un grupo inversor formado por las firmas de capital riesgo KKR y PAG por más de 400.000 millones de yenes (US$2.570 millones), según anunció el miércoles la cadena pública NHK.

La operación es un nuevo caso de venta de activos no estratégicos por parte de empresas japonesas y se produce tras una larga batalla con inversores activistas como 3D Investment Partners, con sede en Singapur, que ha estado presionando para que la cervecera se deshaga de su negocio inmobiliario.

Sapporo venderá más de la mitad de las acciones del negocio al grupo KKR-PAG, dijo la NHK, sin aclarar la fuente de la información.

Los nuevos propietarios tratarán de atraer a nuevos inquilinos y aumentar los beneficios, dijo la NHK.

Sapporo dijo que la información no fue anunciada por ellos y no tenía más comentarios al respecto. KKR declinó hacer comentarios. PAG no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(1 $ = 155,8000 yenes)

(Reporte de Anton Bridge; edición de Himani Sarkar y Christian Schmollinger; editado en español por Tomás Cobos)