Sara García: "Hay que luchar para que deje de ser la excepción ver a una mujer en los deportes de motor"

La piloto española Sara García tiene claro que "hay que luchar" para conseguir que "deje de ser la excepción" que las mujeres están compitiendo en los deportes de motor y que hay que ir "normalizando un poco la situación", mientras que no oculta que veía "superimposible" poder participar en el Rally Dakar antes de hacer su estreno en 2019.

"Siempre es un poco la excepción, por eso hay que luchar para que deje de ser la excepción y que se organice. Cada vez es más normal, por ejemplo yo cuando voy a entrenar a un circuito de motocross, pues antes era yo sola y ahora casi siempre hay alguna chica más, así que poco a poco vamos normalizando un poco la situación", declaró García a Europa Press tras un taller para romper los estereotipos de género organizado por Evax e Inspiring Girls.

Sara García compitió en el pasado Rally Dakar por cuarta ocasión en su carrera y lo logró acabar por tercer año consecutivo. "Para mí ha sido un Dakar mucho más 'light' que las otras veces que he competido, el recorrido ha sido mucho más rápido y menos difícil", rememoró la zamorana.

La española compitió había participado en sus tres primeras veces en la categoría Original by Motul de motos, sin asistencia, pero esta vez lo hizo con asistencia y con el apoyo oficial de Yamaha. "Para mí, mi objetivo era mejorar el resultado que había tenido el año anterior, pero ya cuando di el positivo en COVID mi objetivo fue simplemente competir y cuando el primer día me lesioné pues fue sobrevivir y acabar la carrera", remarcó.

Y es que García dio positivo por coronavirus en "el primer control" al que fue sometida, pero, afortunadamente, dio negativo en el segundo y pudo participar, aunque no se libró de los problemas, ya que al inicio tuvo una lesión. "Menos mal que fue un poco más fácil porque si no, no hubiera terminado", admitió.

García terminó su cuarto Rally Dakar, prueba en la que se inscribió gracias a su pareja, Javi Vega, también piloto del 'raid'. "Yo ni me lo planteaba porque era algo que veía como superimposible, como de superhombres", reconoció. "Le dije que eso era demasiado, que no podía, pero me dijo: 'Eres campeona del mundo, has ganado el Campeonato de España tres veces, por qué no'. Y ahí fue cuando me lo empecé a plantear", apuntó la campeona del mundo de Bajas en 2017.

Además, se hizo noticia en todo el mundo cuando al concluir por tercer año consecutivo el 'raid', su pareja le pidió matrimonio sobre la meta en Yeda. "Fue genial, una sorpresa mayúscula. Mi chico me tenía preparado un anillo de pedida y lo llevaba de vivac en vivac durante quince días y fue increíble que recorriera tantos kilómetros con él. Cuando me lo entregó, no pasaba por mi cabeza y me quedé bastante 'flasheada'", explicó sobra aquella sorpresa.

"Él me explicaba a posteriori la ansiedad que le creó ese momento en que di positivo porque era como que llevaba un montón de meses preparando esto y ahora pensaba que no iba a participar. Así que nada, fue un sorpresón", afirmó.

Al regresar a España, la piloto tuvo que pasar "por chapa y pintura". "Cuando llegué del Dakar me operaron de la rodilla, tenía el cruzado y los meniscos rotos y todavía estoy en recuperación", advierte sobre una lesión que no le impidió terminar una carrera tan exigente como el Rally Dakar.

"Al final no tienes que correr con tus piernas, es verdad que tienes una gran inestabilidad, pero no es tan limitante como en deportes en que tienes que correr o utilizar más tu rodilla. Al final, pues es doloroso, sobre todo a la hora de entrenar físico te limita bastante, pero encima de la moto lo pudimos sujetar y terminar ese Dakar", manifestó Sara García.

"ganar lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás"

En su horizonte está llegar a competir en la Baja Aragón, que se celebra en el mes de julio y en la que ya sabe lo que es ganar, algo que aporta "mucha satisfacción" y que tiene "mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchas caídas, mucho volverte a levantar". "Es muy satisfactorio ver cómo todo ese esfuerzo se une y forma una medalla de oro con el número uno. Es muy especial", declaró.

Entre competir en sus categorías o el Rally Dakar, Sara García opina que es algo "totalmente diferente" y que "cambia radicalmente la estrategia y la forma de preparación", aunque competir en España sí que le "sirve un poco de entrenamiento por el tema navegación y por estar dentro de una carrera y llevar los tiempos".

"El Campeonato de España al ser un fin de semana es mucha tensión porque enseguida que tienes un fallo es muy difícil volver a recuperar esa posición y la navegación también es mucho más difícil porque hay muchos más caminos, la orientación es más difícil porque está mucho más cerrado y en Arabia tienes mucha visibilidad, pero la verdad es que me gustan las dos", recalcó la piloto.

Sara García fue una de las grandes estrellas del taller con niños organizado la semana pasada por Evax e Inspiring Girls, lo que ella achaca a llevar su traje de faena por ser "muy diferente a lo que ellos están acostumbrados".

"Es que es genial cada vez que hacemos estas dinámicas porque ves la falta que hace todavía crear esa visibilidad en los ejemplos de profesiones que están un poco visibilizadas, y la verdad que cada vez ves que los niños dicen un poco menos de adjetivos masculinos y mezclan así que esto está surtiendo efecto", relató sobre su experiencia.