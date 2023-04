Sara Moss se jubila de Estée Lauder Companies

Nueva york--(business wire)--abr. 25, 2023--

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) (“ELC”) anunció hoy que Sara Moss, vicepresidenta de The Estée Lauder Companies, ha tomado la decisión de jubilarse a partir del 1 de julio de 2023.

La destacada carrera de Sara en The Estée Lauder Companies comenzó en 2003, cuando se unió a la organización como vicepresidenta ejecutiva y asesora general, cargo que ocupó hasta 2019, cuando fue ascendida a vicepresidenta. Reconocida líder de pensamiento, socia colaboradora y perspicaz estratega legal y de negocios, Sara se desempeñó como asesora de confianza para el negocio, la Junta Directiva y la Familia Lauder durante todo su mandato.

“Sara es una mente jurídica excepcional, una asesora experta, una mentora valiosa y una líder muy querida, cuyas ideas estratégicas, perspicacia empresarial y buen juicio han contribuido en gran medida al éxito de nuestra empresa”, afirmó Fabrizio Freda, presidente y consejero delegado. “Su increíble carácter, su firme integridad y su gran empatía se echarán mucho de menos en toda la organización”.

Como asesora jurídica general, Sara dirigió la función Jurídica Global, así como la función de Seguridad Corporativa, durante un período de enorme crecimiento del negocio y las operaciones de ELC. Dio prioridad a la perspicacia empresarial y dedicó abogados a cada marca, región y función para apoyar el crecimiento y la protección de la empresa con relevancia local. En particular, supervisó la expansión internacional inicial de la función en Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, y colaboró estrechamente con la alta dirección y los equipos de toda la empresa para llevar a cabo muchas adquisiciones, inversiones y licencias de marcas de lujo y prestigio mundiales que impulsaron el negocio.

Sara ha sido una auténtica defensora de las iniciativas de la empresa en materia de inclusión, diversidad y equidad y filantropía. Fue miembro inaugural del Consejo de Diversidad y la primera patrocinadora ejecutiva del grupo de recursos para empleados Hispanic Connection. En 2019, se unió a Jane Hertzmark Hudis, presidenta ejecutiva de marca de grupo, y a Tracey T. Travis, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como copatrocinadora ejecutiva de la Red de Liderazgo de Mujeres (WLN). Ha sido miembro de la Junta de la Fundación Benéfica ELC desde su creación.

Después de su ascenso a vicepresidenta en 2019, Sara se desempeñó como asesora sénior de la dirección ejecutiva, el Consejo de Administración y la Familia Lauder, trabajando en una amplia gama de asuntos para apoyar estratégicamente el éxito sostenible a largo plazo de la empresa.

“Asesora empresarial sénior de confianza durante muchos años, Sara ha cultivado relaciones sólidas dentro de nuestra familia global de ELC y en toda la industria en general”, afirmó William P. Lauder, presidente ejecutivo. “Es con gran aprecio, admiración y respeto que digo que verdaderamente extrañaremos su liderazgo dinámico y orientación experta”.

Una apasionada defensora del avance de las mujeres, Sara se asoció estrechamente con altos líderes de toda la organización para impulsar la primera Estrategia de Avance de las Mujeres e Igualdad de Género de la empresa en 2019. Demostró su gran compromiso con el apoyo y la participación de las mujeres para alcanzar su pleno potencial como líderes mediante la creación del Programa de Liderazgo Femenino de Open Doors en 2020, para ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo, crear comunidad y fomentar la confianza y el coraje entre las aspirantes a líderes en toda la empresa. En 2022, se lanzó la Colección Open Doors para llevar estas habilidades de liderazgo y el enfoque experiencial a los empleados de ELC de todos los géneros en todo el mundo.

Durante los últimos tres años, Sara también dirigió el pilar de Impacto Social de la estrategia ESG integrada de la empresa, incluidos el Avance de las Mujeres y la Igualdad de Género, la Equidad Racial, la Diversidad Generacional y el Impacto Social en China.

El impacto de Sara se extiende mucho más allá de las paredes de ELC. En 2017 creó el Programa de Liderazgo Femenino Sara Moss en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, su alma mater, donde también es fideicomisaria de la Facultad de Derecho y miembro del Consejo de Administración. Es vicepresidenta del Consejo de The New York Common Pantry, donde fue reconocida con el Distinguished Partner Award en 2020. Además, forma parte de los Consejos Asesores del Comité Internacional de Rescate (IRC) y de The Legal Aid Society. Sara ha recibido muchos honores bien merecidos en reconocimiento a su destacada carrera e incansable servicio, incluido el Premio a la Trayectoria del New York Journal, el Premio Servant of Justice de la Legal Aid Society, el Premio NOW Legal Defense and Education “Aiming High” y el Premio Outstanding Alumna de la NYU.

“Sara dejará un legado de verdadera dedicación, pasión y profesionalidad en ELC”, afirmó Leonard A. Lauder, presidente emérito. “En nombre de la empresa y de toda la familia Lauder, me gustaría agradecer a Sara sus enormes contribuciones a nuestro negocio durante los últimos 20 años y desearle lo mejor en su merecida jubilación”.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores en el mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluida The Ordinary y NIOD.

