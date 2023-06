Sara Sorribes accede a los octavos de Roland Garros tras la retirada de Elena Rybakina por lesión

La tenista española Sara Sorribes accedió este sábado a los octavos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, sin necesidad de jugar porque la que iba a ser su rival, la kazaja Elena Rybakina, se retiró del torneo a causa de una lesión.

"Estoy lejos de estar al 100 %", dijo Rybakina en una conferencia de prensa. "No me sentía bien ayer ni el día anterior, no he dormido en dos noches y he tenido algo de fiebre. Hoy me he probado de verdad en el calentamiento, pero siento que la decisión correcta es retirarme porque es realmente difícil jugar en estas condiciones", añadió la kazaja.

Sorribes, única superviviente de la 'Armada' española en el cuadro individual femenino, logró así su clasificación por primera vez para los octavos de final de un torneo 'grande'. Su adversario para dicha ronda será la ganadora del duelo entre la rusa Ekaterina Alexandrova y la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Europa Press