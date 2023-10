La tenista espa√Īola Sara Sorribes asegura que est√° "en un muy buen momento" de su carrera y que se ve "fuerte f√≠sica y mentalmente" para ayudar a Espa√Īa la semana que viene en las Finales de la Billie Jean King Cup que acoger√° el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

"La verdad es que estoy en un muy buen momento de mi carrera. Me siento fuerte f√≠sica y mentalmente para afrontar esta Billie Jean King Cup. Durante estos meses he estado entrenando muy duro y tengo muchas ganas de este final de temporada. S√© que me voy a enfrentar a rivales del m√°s alto nivel, pero como siempre tratar√© de dar lo mejor de m√≠ en todo momento", se√Īal√≥ Sorribes en una entrevista facilitada este martes por 'Nara Seguros', patrocinador oficial de la jugadora.

La castellonense tiene claro que le supone "un honor representar a Espa√Īa" en esta competici√≥n y por ello est√° "muy agradecida por la confianza" que deposita en ella la capitana Anabel Medina, "una pieza fundamental". "Hemos conseguido ser un equipo muy unido y gracias a su pasi√≥n y entrega hemos conseguido ir todas a una. Desde luego hay una energ√≠a intensa y contagiosa por dar lo mejor de nosotras mismas. Estamos muy contentas con el equipo que tenemos y todas nos ayudamos a mejorar a diario", subray√≥.

"Somos todas profesionales de √©lite y la competencia es muy fuerte. No damos ning√ļn partido por ganado ni por perdido y saldremos a dar lo mejor de nosotras. Sin duda, tanto Polonia como Canad√° tienen jugadoras de muy alto nivel, pero conf√≠o plenamente en nuestro equipo para conseguir la copa", a√Īadi√≥ Sorribes.

La espa√Īola est√° en un buen momento y hace unos d√≠as logr√≥ el t√≠tulo en el WTA 1000 de Pek√≠n en dobles junto a la checa Marie Bouzkova, una alegr√≠a tras superar una lesi√≥n. "Volver de esta forma ha sido una muestra de superaci√≥n personal y de que cada d√≠a puedo mejorar m√°s y m√°s", apunt√≥.

"El tiempo que estuve lesionada fue duro. Al final, paso muchas horas jugando en pista y es un deporte que me hace muy feliz, pero desde el principio fui consciente de que no iba a ser una vuelta fácil y ahora puedo sentirme orgullosa de todo el esfuerzo realizado para poder conseguir estos títulos", recalcó la castellonense.

Finalmente, la n√ļmero 51 del ranking de la WTA, celebra que "el tenis femenino est√° en constate crecimiento y evoluci√≥n". "Me encantar√≠a que mi participaci√≥n sirviera como inspiraci√≥n para muchos y muchas j√≥venes tenistas en Espa√Īa, trabajando duro es posible alcanzar las metas en este deporte", sentenci√≥.