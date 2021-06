Sarabia: "Intentaremos que la gente se enganche e ilusione con esta selección"

El internacional espa√Īol Pablo Sarabia ha asegurado que s√≠ notan el apoyo de la afici√≥n pero, para aquellos que todav√≠a no se han "enganchado", asegura que intentar√°n ganar el s√°bado a Polonia para que se suban al barco y remen en la misma direcci√≥n que un equipo que s√≠ est√° "muy ilusionado".

"Sí sentimos el apoyo de la gente, vamos a intentar ganar este partido para que la gente que no se ha enganchado se enganche y se ilusione con esta selección. Porque los jugadores y el 'staff' y todos estamos muy ilusionados y queremos reflejarlo y que la gente se sienta así", expresó en rueda de prensa.

Y quieren ganar en base a una "idea clara" de juego. "Sabemos en qué somos buenos y vamos a reflejarlo en el campo, usando nuestras armas y moviendo el balón, atacando los espacios cuando los haya. Si lo reflejan así o nos plagian, pues nosotros tenemos la misma idea", comentó.

El empate en la primera jornada de la Euro 2020 ante Suecia no era el resultado esperado, y Espa√Īa debe ganar ahora a Polonia para no sufrir en la √ļltima jornada. No obstante, Sarabia cree que no tienen "m√°s presi√≥n" por ello ni por el hecho de que otras selecciones candidatas s√≠ ganaran su primer partido. "La presi√≥n nos la ponemos nosotros, el objetivo es ganar cada partido", asegur√≥.

"Va a ser un partido difícil, esperamos un equipo replegado pero con buenos jugadores también, nos va a exigir mucho, tendremos que hacer un buen partido ofensivamente, moviendo el balón para encontrar huecos, porque en eso Polonia también es bastante buena. Y Lewandowski es su referencia arriba, una referencia mundial, intentaremos estar sobre él para que no esté cómodo", comentó.

En este sentido, destacó la dificultad de abrir en canal una defensa nutrida y replegada. "Por nuestra forma de jugar y de tener el balón, los rivales se nos repliegan. Y es verdad que es muy difícil pasar ese bloque, porque si tienes a diez jugadores y el portero en su campo, es muy difícil. Pero ahí está la calidad y el ritmo de balón para ir encontrando espacios cuando la fatiga empieza a hacer efecto en el rival", argumentó.

A nivel personal, tras ser suplente y ser uno de los mejores revulsivos del equipo, asegur√≥ estar "contento" con sus actuaciones. "Tenemos un gran grupo, no hay titulares ni suplentes, pero estoy trabajando para conseguir minutos, y sea de titular o suplente estar√© ah√≠ con la m√°xima ilusi√≥n y ganas para conseguir el objetivo com√ļn de ganar el s√°bado", asever√≥.

Preguntado por la falta de gol de √Ālvaro Morata, le defendi√≥ sin dudarlo. "Morata hizo varios esfuerzos defensivos en el partido, para admirar. Crec√≠ con √©l, es un pedazo de jugador y las estad√≠sticas de goles en sus internacionales est√°n ah√≠ y son espectaculares, es uno de los mejores '9' de Europa. Le veo fuerte y con ganas de marcar en los pr√≥ximos partidos", asegur√≥.

Tambi√©n opin√≥ sobre el ausente Sergio Ramos, que este jueves se despide del Real Madrid tras no renovar su contrato. "Para m√≠ significa lo que para todos los espa√Īoles, ha conseguido much√≠simas cosas, es un referente para la selecci√≥n y para su club. Ahora le ha tocado cerrar una etapa, le deseamos lo mejor. Creo que todos los jugadores de Espa√Īa le desean lo mejor porque es un referente, el jugador con m√°s internacionalidades con Espa√Īa, y eso es admirable", se sincer√≥.

