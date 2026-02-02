Sarah Ferguson se dirigió en un correo electrónico a Epstein como un "hermano"

Nuevos documentos publicados sobre el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein incluyen correos electrónicos de la que fuera esposa del expríncipe británico Andrés, Sarah Ferguson, en los que califica al financiero como "leyenda" o el "hermano" que deseaba tener.

Entre los millones de páginas divulgadas el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se incluyen varios correos electrónicos y fotos comprometedoras para Andrés Mountbatten-Windsor, de 65 años, caído en desgracia por su amistad con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

Los documentos también hacen referencia a Sarah Ferguson, de 66 años, de quien el expríncipe se divorció en 1996, aunque ambos se mantuvieron muy cercanos.

"Nunca me ha conmovido más la amabilidad de un amigo que tu cumplido hacia mí delante de mis niñas", escribió Ferguson, apodada 'Fergie', en un correo fechado en agosto de 2009.

"Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener", añadía el mail de Ferguson, identificado por la BBC.

Dos meses más tarde, Sarah Ferguson explicaba al financiero estadounidense que necesitaba "urgentemente 20.000 libras (27.364 dólares) para el alquiler. ¿Alguna idea?".

En un correo de 2010, Sarah Ferguson siguió con sus elogios a Epstein. "Eres una leyenda", le dijo en uno.

"Realmente no tengo palabras para describir mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo", afirmaba también la exduquesa de York.

En los documentos, también se hace mención a las hijas de Andrés y Sarah Ferguson, las princesas Eugenia y Beatriz.

En un correo electrónico a Epstein, Sarah Ferguson hablaba de la primera, que entonces tenía 19 años, de manera cruda.

"Solo estoy esperando que Eugenia vuelva de un fin de semana de sexo", escribió en marzo de 2010.

Todos estos mensajes fueron enviados después de que Epstein fuera condenado en 2008 por explotación sexual de menores de edad.

El rey Carlos III anunció en octubre pasado que retiraría los títulos a su hermano Andrés, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven menor de edad mientras estaba bajo la tutela de Epstein.

Sarah Ferguson también fue despojada de sus títulos.

Andrés y Sarah, que convivían en la misma mansión, pese a estar divorciados, se vieron obligados a abandonar su residencia real de 30 habitaciones cerca del castillo de Windsor.

En septiembre la prensa británica ya publicó un correo electrónico que Ferguson envió en 2011 a Epstein, en el que lo describía como un "amigo fiel, generoso y excepcional".