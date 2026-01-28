Sarah Mullally confirmada como primera mujer líder de la iglesia anglicana

Sarah Mullally se convirtió oficialmente el miércoles en la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana, al jurar como arzobispa de Canterbury, en una ceremonia en la catedral de San Pablo en Londres.

Mullaly, de 63 años, exenfermera, casada y madre de dos hijos, es ahora la máxima autoridad la comunidad anglicana, que cuenta con fieles en 165 países.

Antes de la ceremonia Mullally prometió dirigir la Iglesia anglicana con "calma y compasión", en un período "de división e incertidumbre en nuestro mundo fragmentado".

La nueva líder anglicana asumió legalmente el cargo, antes de su entronización en la catedral de Canterbury, el 25 de marzo.

Mullally comenzará entonces su ministerio público.

Según estimaciones de bases de datos cristianas, como la World Christian Database, existen alrededor de 958.000 anglicanos en toda América Latina, siendo Brasil, con 103.000, el país con la mayor comunidad.

Fuentes de la Iglesia anglicana en España cuantifican en unos 20 000 sus fieles en ese país.

Mullally se convirtió en 2018 en la primera mujer obispa de Londres, cuatro años después de que se autorizara el acceso femenino a ese cargo.

La nueva arzobispa de Canterbury deberá enfrentarse a profundas divisiones entre los anglicanos.

Su nombramiento en octubre fue celebrado como un hecho histórico, pero también criticado.

El arzobispo Henry Ndukuba, de la Iglesia de Nigeria, lo calificó de "devastador", afirmando que "la mayoría de los anglicanos" no desea que una mujer esté al frente de la comunidad.

La ceremonia en Saint Paul fue brevemente interrumpida por los gritos de un hombre entre el público, quien fue escoltado fuera de la catedral.

Sarah Mullally expresó el miércoles en una entrevista a medios británicos su gratitud por el "amplio apoyo, incluidos hombres" que ha recibido.

Pero añadió que "es justo decir que, tanto en mis funciones seculares como dentro de la Iglesia, a veces he experimentado misoginia".

Mullally sucede a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales y ocupará en principio el cargo hasta los 70 años, edad de jubilación de los obispos anglicanos.