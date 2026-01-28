Sarah Mullally es confirmada como arzobispa de Canterbury, 1ra mujer en liderar la Iglesia anglicana

LONDRES (AP) — Sarah Mullally fue confirmada el miércoles como arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana.

La Comunión Anglicana mundial, que incluye a la Iglesia episcopal en Estados Unidos, no tiene un líder formal, pero tradicionalmente se ha considerado al arzobispo como su líder espiritual.

Mullally, de 63 años, una enfermera oncológica convertida en clériga, asumió oficialmente las responsabilidades de su nuevo cargo mientras los jueces presidían una ceremonia legal que confirmaba su nombramiento, el cual fue anunciado hace casi cuatro meses.

El llamado servicio de Confirmación de Elección marca un hito importante para la Iglesia anglicana, que ordenó a sus primeras sacerdotisas en 1994 y a su primera obispa en 2015. La Iglesia tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando la iglesia inglesa se separó de la Iglesia católica romana durante el reinado del rey Enrique VIII.

