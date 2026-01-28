Sarah Mullally es confirmada como la primera mujer líder de la Iglesia de Inglaterra

Por Muvija M

LONDRES, 28 ene (Reuters) - Sarah Mullally fue confirmada oficialmente el miércoles como la primera mujer en dirigir ⁠la Iglesia de Inglaterra como ⁠arzobispa de Canterbury en una ceremonia tradicional celebrada en la catedral de San Pablo de Londres.

La inmensa catedral se convirtió en un ⁠tribunal de ‌justicia para ​la antigua Confirmación de la Elección, una ceremonia legal celebrada en el marco de ​un servicio religioso que marca el momento en que un arzobispo electo ‌asume legalmente su cargo. Mullally, que también será ‌la líder espiritual de 85 ​millones de cristianos de 165 países de la Comunión anglicana mundial, prestó juramento de fidelidad como 106ª arzobispa de Canterbury ante obispos de alto rango que actuaron como Comisionados Reales bajo la autoridad del rey Carlos III.

El monarca británico es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra desde que Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI.

El servicio ⁠mostró la amplitud de la Iglesia, reuniendo a obispos y clérigos junto a escolares y coros ​locales, con participantes de toda la Iglesia de Inglaterra y la Comunión anglicana.

La guion de la confirmación ha cambiado a lo largo de los siglos, pasando del latín al inglés en el siglo XVIII, pero conservando sus raíces en el derecho canónico medieval.

El servicio incluyó himnos y lecturas que reflejaban la diversidad de la Comunión anglicana ⁠mundial, con música que iba desde un himno del compositor inglés Edward Elgar hasta un ​canto xhosa sudafricano, así como una lectura bilingüe en inglés y portugués.

Mullally, que fue jefa de Enfermería de Inglaterra, fue nombrada en octubre para sustituir a Justin Welby como obispa de mayor rango ‍de la Iglesia. Su nombramiento suscitó críticas inmediatas de algunos conservadores de la red mundial de anglicanos que se oponen a la ordenación de mujeres y siguen divididos sobre las relaciones LGBTQ+.

La arzobispa de 63 años, que también es cuestionada en su país por los fallos cometidos ​en el pasado en materia de salvaguardia en la Iglesia, será entronizada en la catedral de Canterbury en marzo, cuando también predicará su primer sermón como arzobispa, marcando el inicio de su ministerio público.