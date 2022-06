Sarah Palin lidera las primarias parlamentarias en Alaska

JUNEAU, Alaska, EE.UU. (AP) — La exgobernadora de Alaska Sarah Palin lideraba los resultados preliminares de las primarias especiales del sábado por el único escaño del estado en la Cámara federal de Representantes. Los votantes elegían entre 48 candidatos para un puesto que el fallecido congresista Don Young ocupó durante 49 años.

Los primeros resultados mostraban que Palin, respaldada por el expresidente Donald Trump, con 29,8% de los votos contabilizados por el momento, el republicano Nick Begich con el 19,3%, el independiente Al Gross con un 12,5%, la demócrata Mary Peltola con un 7,5% y la republicana Tara Sweeney con un 5,3%.

Un candidato con el nombre de Santa Claus, que se presentó como “independiente, progresista, socialista democrático", obtuvo el 4,5%.

Los resultados preliminares de la División de Elecciones del estado sumaban 108.729 votos. En un primer momento no estaba claro cuántas boletas quedaban por escrutar. La diviisón reportó el sábado por la noche que había recibido unos 139.000 votos por el momento. Las boletas debían tener matasellos del sábado como tarde.

The Associated Press no había declarado ningún ganador en las primarias especiales.

Los cuatro candidatos más votados, sin importar suafiliación política, pasarán a una segunda ronda en agosto en la que se empleará un sistema de voto por preferencias. El ganador servirá el resto del mandato de Young, que concluye en enero. Young falleció en marzo a los 88 años.

La consulta no tenía precedentes en el estado, con una larga lista de candidatos y realizada principalmente por correo. También era la primera votación celebrada con un sistema aprobado por los votantes en 2020 que ponía fin a las primarias por partidos y permite que los votantes expresen su orden de preferencias de candidatos en las elecciones generales.