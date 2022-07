Saran compra los derechos de LaLiga en Turquía hasta 2027

Saran Media Group ha comprado los derechos de televisión para emitir los encuentros de LaLiga por las próximas cinco temporadas, hasta la campaña 2026-27, informa LaLiga en un comunicado.

LaLiga se suma así al portfolio del canal de televisión lineal de Saran, S Sport, y de la plataforma OTT, S Sport Plus, que incluye algunas de las organizaciones deportivas más prestigiosas del mundo, como la Serie A, la Euroliga, la NBA, la Fórmula 1 y MotoGP.

Al contar con algunos de los mejores jugadores del mundo, LaLiga es una de las competiciones deportivas más populares en Turquía, ya que los equipos españoles han logrado grandes resultados en las competiciones europeas durante la última década.

El CEO de Saran Media Group, Alan K. Saran, se declaró "encantado" de añadir LaLiga al portfolio de la compañía para las próximas cinco temporadas. "LaLiga llegará ahora a 7 millones de hogares a través de los canales lineales de S Sports y del servicio OTT S Sport Plus. Se emitirán en directo todos los partidos de LaLiga Santander en S Sport Plus y una selección de partidos de LaLiga Smartbank. Nos esforzamos por llegar a todos los aficionados al deporte, estén donde estén, y ofrecerles los contenidos deportivos de mayor calidad", manifestó.

Por su parte, el director del Área Audiovisual de LaLiga, Melcior Soler, declaró que en LaLiga siempre se buscan los mejores socios para hacer llegar el fútbol español a los aficionados de todo el mundo, "especialmente en una región en la que LaLiga es una competición clave, como es Turquía".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también expresó su satisfacción por la firma de esta alianza. "Estamos muy contentos de haber firmado este acuerdo para llevar una cobertura sin precedentes de LaLiga a nuestros aficionados turcos y para ampliar el interés por la competición española", señaló.

Los aficionados al fútbol podrán ver LaLiga en S Sport a través de Turkcell TV Plus, Tivibu, D Smart y Cable TV. Los abonados a S Sport Plus también podrán ver LaLiga cuando y donde quieran, ya sea en teléfonos móviles, tabletas, PCs o Smart TVs. Los partidos superpuestos también estarán disponibles para los abonados de S Sport Plus a través de la tecnología de visualización multipantalla.