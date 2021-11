Sarkozy critica a Zemmour porque "no todo el mundo está capacitado para ser un hombre de Estado"

El expresidente franc√©s Nicolas Sarkozy ha cargado este lunes contra el posible candidato ultraderechista al El√≠seo √Čric Zemmour, del que ha dicho sin nombrarle que "no todo el mundo est√° capacitado para ser un hombre de Estado".

Al ser interrogado por la intenci√≥n declarada de Zemmour de proclamarse heredero del general Charles de Gaulle, Sarkozy ha cuestionado d√≥nde estar√≠a el dirigente franc√©s cuando han pasado ya 51 a√Īos de su muerte. "Comparar a Zemmour con De Gaulle es fuerte", ha remachado durante un acto en Par√≠s recogido por la prensa gala.

"¬ŅQu√© pensar√≠a el general hoy, qu√© har√≠a? ¬ŅDonde se situar√≠a en el espectro pol√≠tico? No estoy seguro. Los candidatos reclaman lo que quieren. Y cuando no tienes muchas ra√≠ces te intentas conseguir algunas. Y cuanto m√°s estamos en la superficie, m√°s intentamos aferrarnos a una corriente pol√≠tica", ha apuntado Sarkozy.

Para Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, "no todas las palabras son iguales. No todo el mundo está capacitado para ser estadista". "De todos modos, comparar a Zemmour con De Gaulle, es fuerte. Tal vez no habéis escuchado lo que dijo sobre (Philippe) Pétain. No estoy seguro de que el general De Gaulle hubiera apreciado necesariamente lo que ha dicho Zemmour sobre Pétain", ha argumentado.

En septiembre, Zemmour aseguró que el régimen de Vichy --colaboracionista con los nazis-- y por extensión Philippe Pétain, habían impedido la deportación de parte de los judíos franceses, unas palabras que fueron condenadas por Pierre de Gaulle, nieto del general De Gaulle.

En una encuesta publicada este domingo, el polemista Zemmour se sit√ļa como segundo en intenci√≥n de voto por detr√°s del actual mandatario, Emmanuel Macron. Macron tiene un 25 por ciento de intenci√≥n de voto, mientras que Zemmour se sit√ļa segundo con un 16,5-18 por ciento. Tercera est√° la l√≠der de la ultraderechista Agrupaci√≥n Nacional, Marine Le Pen (16-18 por ciento).

El posible candidato del partido conservador Los Republicanos Xavier Bertrand --las primarias se celebran en diciembre-- se situaría en cuarto puesto con un 13 por ciento de máximo y el candidato de La Francia Insumisa (izquierda), Jean-Luc Mélenchon, lograría un 8,3 por ciento. La candidata del histórico Partido Socialista, Anne Hidalgo, tampoco supera el 10 por ciento.