Sarkozy es condenado por conspiración criminal en caso de financiación libia

Por Juliette Jabkhiro

PARÍS, 25 sep (Reuters) -

Un tribunal de París declaró al expresidente francés Nicolas Sarkozy en un juicio en el que se le acusaba de recibir millones de euros del difunto dictador libio Muamar Gadafi para ayudar a financiar su exitosa campaña presidencial de 2007.

Sin embargo, Sarkozy fue absuelto de todos los demás cargos, incluidos los de corrupción pasiva y financiación ilegal de campaña.

Sarkozy, de 70 años, está siendo juzgado desde enero por "encubrimiento de malversación de fondos públicos, corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir".

Los investigadores alegan que hizo un pacto corrupto con el Gobierno libio. Se trata de un turbio asunto en el que supuestamente participaron espías libios, un terrorista convicto, traficantes de armas y acusaciones de que Gadafi envió a Paris millones de euros en maletas para la campaña de Sarkozy.

Sarkozy ha dicho que el caso tiene motivaciones políticas.

A pesar de los persistentes quebraderos de cabeza legales y de que en junio se le retiró la Legión de Honor, la más alta distinción de Francia, Sarkozy sigue siendo una figura influyente en la escena política francesa.