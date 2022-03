Sasha Sokol denuncia relación abusiva con Luis de Llano

Ciudad de méxico (ap) — la cantante mexicana sasha sokol ha sacudido las redes sociales al denunciar haber sido víctima de una relación abusiva durante la adolescencia con el productor de timbiriche luis de llano, quien entonces tenía 39 años.

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano”, escribió Sokol en el primero de una serie de tuits enviados el martes en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que estas lo autoricen o se pronuncien públicamente, como es el caso de Sokol.

AP se puso en contacto con representantes de Sokol sin recibir una respuesta de momento. Representantes de De Llano señalaron que no dará entrevistas por ahora.

En México, es un delito que una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, independientemente de su sexo o consentimiento.

Sokol dijo que decidió hablar sobre esta relación debido a declaraciones que hizo De Llano antes en un programa de YouTube.

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, tuiteó. “¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, señaló.

Las declaraciones de Sokol fueron enviadas también por sus representantes en un comunicado el martes por la noche.

De Llano era representante y productor de Timbiriche cuando habría ocurrido esta relación. Sokol dijo que sus padres se opusieron cuando se enteraron, pero que ella mintió y esta se prolongó por años.

“Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, escribió.

También señaló que no piensa hablar más del tema.

Esta semana, en entrevista con el youtuber y autor Yordi Rosado, De Llano dijo que sí existió la relación con Sokol, pero que fue breve.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, dijo De Llano. “Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tener que hablar de ‘pobrecita niña’, no es cierto”.

De Llano también fue productor de telenovelas como “Agujetas de color de rosa” y “Alcanzar una estrella”, de series como “Papá soltero”, “Cachún Cachún Ra-Ra” y agrupaciones musicales como Garibaldi, Kabah y Timbiriche, esta última de 1982 a 1994.

Sokol formó parte de Timbiriche desde sus inicios a comienzos de la década de 1980 y ha participado en los reencuentros de la banda. “Yo soy”, “11:11”, “Tiempo amarillo” y “Por un amor” son algunos de sus álbumes solistas.