Sateliot y PLD Space lanzarán dos satélites 5G en la primera misión espacial española

17 feb (Reuters) -

La empresa emergente de satélites Sateliot y la empresa de ingeniería espacial PLD Space han firmado ‌un acuerdo para ‌lanzar dos ⁠satélites 5G en lo que será la primera misión privada de este tipo llevada a cabo exclusivamente por empresas españolas, según informaron ​el martes.

Las ⁠empresas ⁠privadas de cohetes de todo el mundo tienen previsto desplegar miles de satélites ​de transmisión de internet en los próximos años, con el objetivo de ‌alcanzar lo que algunos analistas esperan que sea ​un mercado espacial de un ​billón de dólares en 2030. En la Unión Europea, los Estados están presionando para reducir la dependencia de SpaceX, propiedad de Elon Musk, impulsando la industria aeroespacial del bloque.

Según el contrato, PLD Space lanzará dos satélites Sateliot de 160 kilos cada uno ​a la órbita terrestre baja para 2027, según informaron ambas empresas en un comunicado conjunto.

Para ello, PLD ⁠utilizará el Miura-5, su nuevo lanzador orbital de dos etapas, que es parcialmente reutilizable y lleva el ‌nombre de una raza de toros de lidia.

La asociación respalda el esfuerzo de Sateliot, con sede en Barcelona, por consolidarse como un actor clave en el mercado europeo de las telecomunicaciones por satélite. La empresa de defensa Indra

, parcialmente estatal, tiene una participación del 4% en la "startup".

La elección de un socio español contribuyó ‌a salvaguardar la soberanía tecnológica europea y a reforzar la conectividad 5G a nivel mundial, ⁠al tiempo que mejoró las capacidades de seguridad y defensa, según ‌afirmó el director general de Sateliot, Jaume Sanpera, en el comunicado ⁠conjunto de ambas empresas.

En mayo de 2025, Sateliot ⁠presentó sus planes para desplegar 100 satélites de aquí a 2028, con unos ingresos estimados de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares) para 2030. PLD Space llevó a cabo el primer lanzamiento de un cohete totalmente privado de Europa ‌en 2023. Su objetivo es poder transportar ​algún día cualquier tipo de carga y, en última instancia, seres humanos al espacio, compitiendo con grandes empresas como SpaceX.

(1 dólar = 0,8445 euros) (Información de Mireia Merino y Gemma Guasch en Gdansk; edición de ‌David Latona y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)