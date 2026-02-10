Satélite muestra que EE. UU. usó lanzadores móviles de misiles en Qatar durante tensión con Irán

Por Marine Delrue

10 feb (Reuters) -

Las fuerzas estadounidenses en Al-Udeid, en Qatar, la mayor base estadounidense en Oriente Medio, colocaron misiles en lanzadores montados en camiones a medida que aumentaba la tensión con Irán a partir de enero, según un análisis de imágenes satelitales, lo que significa que podrían moverse más rápidamente.

La decisión de mantener los misiles Patriot en camiones móviles en lugar de estaciones de lanzamiento semiestáticas muestra cómo los riesgos aumentaron a medida que crecían las fricciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con bombardear Irán por sus programas nucleares y de misiles balísticos, su apoyo a grupos aliados en Oriente Medio y la represión de la disidencia interna, aunque continúan las conversaciones para evitar una guerra.

También hay bases estadounidenses en Irak, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Turquía y en Diego García, en el océano Índico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que, en caso de ataques contra territorio iraní, podría tomar represalias contra cualquier base estadounidense.

Una comparación de las fotografías satelitales de principios de febrero con las tomadas en enero muestra una reciente acumulación de aviones y otros equipos militares en toda la región, según William Goodhind, analista forense de imágenes de Contested Ground.

En Al-Udeid, a principios de febrero se podían ver los misiles Patriot estacionados y montados en camiones tácticos pesados de movilidad amplia (HEMTT) M983, dijo Goodhind.

"La decisión de hacerlo da a los Patriot una movilidad mucho mayor, lo que significa que pueden trasladarse a un lugar alternativo o reposicionarse con mayor rapidez", dijo.

El martes no estaba claro si los misiles seguían en los HEMTT.

Un portavoz del Pentágono no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Irán afirma que ha repuesto sus existencias de misiles tras dos semanas de conflicto el verano boreal pasado, cuando Israel bombardeó sus instalaciones nucleares y otros objetivos militares, una campaña a la que Estados Unidos se sumó más tarde.

Irán tiene complejos de misiles subterráneos cerca de Teherán, así como en Kermanshah, Semnan y cerca de la costa del golfo Pérsico. (Reporte de Marine Delrue, Catherine Cartier y Pola Grzanka; contribución de Idrees Ali; redacción de Angus McDowall, edición en español de Javier López de Lérida)