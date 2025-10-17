Satisfacción en Banco Sabadell y Gobierno español por el fracaso de la OPA del BBVA

El fracaso de la OPA hostil lanzada por el banco español BBVA sobre su competidor nacional Sabadell fue recibido el viernes con satisfacción por el banco catalán y el Gobierno español, que se oponía a ella.

El desenlace de este candente asunto parecía incierto, dada la multitud de accionistas del Sabadell, pero el veredicto finalmente fue claro.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador del mercado bursátil español, anunció el jueves por la noche que la oferta pública de adquisición solo había sido aceptada por el 25,33% del capital de Sabadell.

Este resultado estuvo "muy por debajo del nivel previsto por la mayoría", según los analistas de Jefferies, y dejó sin efecto la operación, precisó la CNMV.

"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", se congratuló el presidente de la entidad bancaria catalana, Josep Oliu, en un comunicado publicado el viernes por la mañana.

Con esta OPA hostil, que valoraba al Sabadell en unos 17.000 millones de euros (unos US$19.900 millones), BBVA aspiraba a crear un gigante bancario capaz de competir con el Santander, HSBC y BNP Paribas.

La entidad es el segundo banco español y cuenta con presencia en más de 25 países del mundo. En rueda de prensa, su presidente Carlos Torres Vila lamentó este viernes la "oportunidad perdida para todos".

"Respetamos (la decisión de los accionistas de Sabadell) y cerramos este capítulo", afirmó Torres Vila, quien aseguró que no tiene intención de dimitir a pesar de este revés.

El mercado reaccionó al fracaso de la OPA. Hacia las 08:20 GMT, las acciones de BBVA subían un 5,66% en la Bolsa de Madrid, mientras que las de Sabadell caían con fuerza un 6,72%.

"Es una buena noticia para el país", se felicitó en la red social Bluesky la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"La OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", añadió.

