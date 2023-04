SATO presenta una solución llave en mano de codificación RFID NFC/HF con NiceLabel

Tokio--(business wire)--abr. 27, 2023--

SATO Holdings Corporation (TOKYO: 6287), pionera mundial en soluciones de autoidentificación y etiquetado, ha anunciado que sus impresoras de sobremesa CT4-LX de 4 pulgadas de ancho de impresión y las impresoras industriales RFID CL4NX Plus ya se pueden utilizar para codificar e imprimir de forma nativa pegatinas y etiquetas de 13,56 MHz de alta frecuencia (en adelante, HF) y de comunicación de campo cercano (en adelante, NFC) 1 gracias a los comandos de formato de intercambio de datos HF y NFC (NDEF 2 ) con NiceLabel, el estándar mundial en software de diseño de etiquetas.

NFC tagged medicines can be checked on the fly with a simple tap of a smartphone (Photo: Business Wire)

De ese modo, se abren las posibilidades en aplicaciones innovadoras para el control de inventarios, la trazabilidad, la protección de marcas y el perfeccionamiento de la experiencia del consumidor en los sectores de la confección, la fabricación y la sanidad, concretamente en farmacia, electrónica y automoción.

Los informes señalan que los medicamentos falsificados representan el 10 % del mercado mundial de los medicamentos y hasta el 30 % en algunos países. Todos los años, se producen 267.000 muertes relacionadas con medicamentos falsificados contra la malaria, solamente. Los sitios web de medicamentos "sin receta" plantean un riesgo grave para la salud mundial. La National Association of Boards of Pharmacy (NABP) descubrió más de 11.000 sitios web que operan en la ilegalidad, de los cuales, 9 de cada 10 no exigen receta y con la pandemia, cada vez hay más medicamentos de calidad inferior en el mercado. Si se aplica de forma inteligente, la tecnología NFC puede darles a los consumidores la posibilidad de ver el recorrido completo de sus medicamentos, desde la fábrica hasta la farmacia.

Para los fabricantes de piezas de automóviles y componentes electrónicos, la NFC es óptima a la hora de brindar protección contra las falsificaciones. Los operadores de toda la cadena de suministro pueden confirmar la autenticidad de las piezas etiquetadas individualmente con dispositivos inteligentes.

Dado que resisten la acción de los líquidos, las etiquetas NFC también son una forma estupenda de controlar las herramientas y equipos almacenados al aire libre, como por ejemplo, en las obras de construcción. Un operario puede conocer el estado de cualquier artículo con un smartphone. La NFC también se utiliza para corroborar la seguridad y el funcionamiento de infraestructuras cruciales, por ejemplo, los medidores eléctricos.

En el caso de las prendas de vestir, la falsificación en el mercado negro y gris genera perjuicios financieros muy significativos para los propietarios de las marcas de ropa y calzado, que puede perjudicar la imagen de marca. Los sistemas de autenticación que utilizan etiquetas NFC integradas accesibles a través de los smartphones pueden priorizar la experiencia del usuario, dirigiendo a los consumidores a la información en línea en los momentos relevantes.

Las impresoras SATO ya son compatibles con una serie de aplicaciones transformadoras de RFID NFC/HF:

"Estamos encantados de colaborar con SATO para asistir a las empresas que adoptan el etiquetado inteligente RFID", comentó al respecto Paul Vogt, vicepresidente de Estrategias de socios de Loftware. "Los clientes de muchas industrias están recurriendo a la RFID para lograr una trazabilidad y una racionalización integrales y SATO está a la vanguardia de las soluciones que ellos necesitan. Con Loftware NiceLabel y las impresoras RFID de SATO, las empresas ya pueden codificar una amplia gama de etiquetas RFID y es más fácil que nunca implementar la RFID en los flujos de trabajo establecidos".

"SATO es pionera en la impresión y codificación de etiquetas RFID y uno de los pocos fabricantes de impresoras con codificación NFC y HF", explicó por su parte Hayato Shindo, director ejecutivo encargado de supervisar los negocios internacionales de SATO Holdings Corporation. "Nuestro objetivo es ofrecerles a los clientes todas las opciones disponibles para el etiquetado y la captura de datos gracias a la integración inteligente de las soluciones, con el fin de agilizar los flujos in situ".

Acerca de sato

SATO (TOKIO: 6287) es proveedor mundial de soluciones de autoidentificación para empresas líderes en el sector de la fabricación, logística, venta al por menor, alimentación y bebidas y atención sanitaria. SATO etiqueta todas las "cosas" para que puedan ser reconocibles en tiempo real en pos de un mundo conectado de productividad, seguridad, tranquilidad y sostenibilidad. Pionera en la industria con una metodología que se aplica nivel interno, SATO diseña hardware e integra soluciones para agilizar toda la cadena de suministro y captar y visualizar datos desde la fábrica hasta el consumidor. SATO cuenta con 82 años de experiencia y tiene presencia en 26 países con una plantilla de más de 5600 trabajadores. En el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2022, registró ingresos de 124.783 millones de yenes (1110 millones de dólares*).

Para saber más sobre SATO, visite www.sato-global.com

