SATSE denuncia el "colapso" en hospitales y centros de salud durante este verano por la falta de enfermeras

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la falta de enfermeras en hospitales y centros de salud este verano está provocando distintos problemas y situaciones de "sobrecarga y colapso que perjudican tanto a los pacientes como a los profesionales". SATSE asegura que ha constatado cómo la falta de una planificación adecuada de sustituciones y la no cobertura de ausencias está generando "multitud de problemas" en centros sanitarios de diferentes comunidades autónomas, como Galicia, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. El Sindicato señala que ya advirtió semanas antes de la llegada del verano que la política de "recortes estivales" (falta de sustituciones, cierre de camas, unidades y servicios, suspensión de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas) que tenían previsto poner en práctica las distintas consejerías de Sanidad iba a tener consecuencias en la atención sanitaria que se ofrece a la población. "La realidad que estamos viviendo ya en este mes de julio nos ha vuelto a dar la razón y los servicios de urgencias y las unidades de hospitalización se han visto afectadas por una gestión administrativa que busca recortar gastos en verano en lugar de garantizar una atención segura y de calidad", apuntan desde la organización sindical. COLAPSO SATSE subraya, por ejemplo, que se han vivido situaciones de colapso y sobrecarga en distintos servicios de urgencias de centros hospitalarios, con "picos" de hasta 80 pacientes esperando durante 24 y 48 horas para tener una cama en planta. Por ello, considera que se tienen que doblar los boxes previstos para únicamente una camilla/cama. Asimismo, apunta que la falta de espacio por el cierre de camas provoca que haya habitaciones concebidas para dos camas se vean forzadas a acoger hasta tres pacientes, "con el consiguiente malestar e incomodidad entre las personas que deben pasar mucho tiempo en estas estancias". También asegura que otra perjudicial consecuencia es que la falta de una adecuada sustitución de los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia conlleva "una sobrecarga laboral extra a la que ya sufren habitualmente las enfermeras en su lugar de trabajo". CIERRES Y SUSTITUCIONES SATSE recuerda que denunció que, este año, el conjunto de administraciones sanitarias tenía previsto cerrar más de 10.200 camas en los hospitales y que el porcentaje de enfermeras que no se iba a sustituir en verano llegaría hasta el 40-50% en el caso de alguna comunidad autónoma. "También las enfermeras que trabajan en verano, tanto en hospitales como en centros de salud, están viendo como sus correspondientes gerencias les deniegan permisos de libre disposición y periodos de descanso adicionales y solo en algunos casos se conceden permisos de necesidades familiares hasta nuevo aviso", destaca el Sindicato. Además, indica que la "desorganización asistencial" conlleva que pacientes de diferentes especialidades están siendo ubicados de forma "dispersa" por el hospital. En concreto, subraya que "en unidades o servicios periféricos donde el personal no siempre cuenta con los medios requeridos ni la experiencia en el manejo de pacientes de especialidades muy diferentes a la de su unidad".

