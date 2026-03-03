Saudi Aramco busca desviar el envío de crudo del estrecho de Ormuz: fuentes

Por Alex Lawler, Nidhi Verma y Ahmad Ghaddar

LONDRES/NUEVA DELHI, 3 mar (Reuters) - El gigante petrolero ‌Saudi Aramco ‌está ⁠intentando desviar parte de sus exportaciones de crudo hacia el mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz, ​donde el ⁠riesgo ⁠de ataques ha ralentizado el transporte marítimo hasta casi paralizarlo, ​informaron el martes varias fuentes.

La mayor petrolera del mundo espera ‌evitar recortes en la producción desviando el ​crudo hacia su puerto ​de Yanbu, en el mar Rojo, pero varias fuentes -entre ellas compradores, comerciantes y analistas- afirmaron que el oleoducto Este-Oeste tiene una capacidad limitada y podría ser blanco de ataques por parte de los aliados de ​Irán.

El oleoducto tiene una capacidad de 5 millones de barriles por día (bpd) y ⁠en 2019 pudo manejar temporalmente 7 millones de bpd después de que los ‌oleoductos de gas natural licuado (GNL) se reacondicionaron para transportar crudo.

Arabia Saudita produjo algo más de 10 millones de bpd de crudo en enero, según fuentes secundarias de la OPEP.

Aramco informó a algunos compradores de su crudo Arab Light de que deben cargar los ‌buques en Yanbu, según tres fuentes, que añadieron que la empresa ⁠evaluará la demanda y la disponibilidad de crudo e informará ‌a los compradores.

"Hay compensaciones logísticas que hay ⁠que tener en cuenta, como la reducción ⁠de la capacidad de transporte de GNL y la velocidad a la que la terminal de crudo de Yanbu, en el mar Rojo, puede cargar buques de forma sostenible", afirmó Richard Bronze, ‌de Energy Aspects.

Las cargas de ​crudo en Yanbu alcanzaron un pico de poco menos de 1,5 millones de bpd en abril de 2020, según datos de Kpler.

Aramco se negó a hacer ‌comentarios. (Escrito por Yousef Saba; editado en español por Carlos Serrano)