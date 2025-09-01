Saudi Aramco e iraquí SOMO suspenden ventas de crudo a la refinería india Nayara: fuentes

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 1 sep (Reuters) - Saudi Aramco y la petrolera estatal iraquí SOMO dejaron de vender crudo a la india Nayara Energy a raíz de las sanciones impuestas en julio por la Unión Europea a la refinería respaldada por Rusia, según tres fuentes conocedoras del asunto.

La interrupción del suministro por parte de los dos exportadores del Golfo Pérsico significa que Nayara, participada mayoritariamente por entidades rusas, entre ellas la petrolera Rosneft, dependió totalmente de Rusia para sus importaciones de crudo en agosto, según las fuentes y los datos de transporte de LSEG.

Nayara suele recibir mensualmente unos 2 millones de barriles de crudo iraquí y 1 millón saudí, pero en agosto no recibió envíos de ninguno de los dos proveedores, según los datos de transporte de Kpler y LSEG.

SOMO y Nayara no respondieron a las peticiones de comentarios. Saudi Aramco declinó hacer comentarios.

Dos de las fuentes dijeron que las sanciones crearon problemas de pago para las compras de Nayara a SOMO, sin dar más detalles.

El último cargamento de crudo Basora procedente de SOMO fue descargado para Nayara por el tanquero Kalliopi en el puerto de Vadinar el 29 de julio, según datos de Kpler y LSEG, así como datos obtenidos de fuentes del sector.

La refinería privada recibió 1 millón de barriles de crudo árabe ligero transportados por el VLCC Georgios en carga conjunta con una cantidad similar de Basora pesado el 18 de julio, su última entrega saudí, según datos de LSEG.

Nayara recibe suministros directos de Rosneft, según declaró el mes pasado un funcionario de la embajada rusa en Nueva Delhi.

