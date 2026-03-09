Saudi Aramco reduce la producción en dos yacimientos petrolíferos, según dos fuentes

9 mar (Reuters) - La gigante petrolera saudí Aramco comenzó a reducir la producción en dos de sus yacimientos petrolíferos, informaron el lunes dos fuentes, después de que el vital estrecho de Ormuz se viera bloqueado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los posteriores ataques a la vía marítima.

No quedó claro de inmediato en qué yacimientos y en qué medida se estaba reduciendo la producción. Aramco, que ha estado desviando parte de sus cargamentos de crudo al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, se negó a hacer comentarios.

Varios de los vecinos de Arabia Saudí, que también han sido objeto de ataques, también han recortado su producción. (Reportaje de Yousef Saba; edición de Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)