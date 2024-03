La ONG afirma que la situación nutricional en el país "es una de las peores del mundo" y dice que "el ciclo de hambre empeora cada vez más"

MADRID, 13 Mar. 2024 (Europa Press) -

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este miércoles de que cerca de 230.000 niños, embarazadas y madres lactantes podrían morir de hambre en los próximos meses en Sudán si no se incrementa la financiación de la respuesta humanitaria ante la enorme crisis en el país africano, sumido en una guerra desde abril de 2023.

Los últimos datos de Naciones Unidas, el Ministerio de Sanidad sudanés y diversas ONG apuntan a que más de 2,9 millones de niños sufren desnutrición aguda, entre ellos 729.000 niños de menos de cinco años que sufren desnutrición aguda grave, incluidos más de 109.000 que se exponen a complicaciones médicas a causa de su estado.

Estos datos apuntan a que unos 222.000 niños y más de 7.000 madres lactantes podrían fallecer, en un momento en el que los niveles de financiación de la respuesta a nivel alimentario en Sudán cubren únicamente el 5,5 por ciento del total requerido, una cifra incluso inferior al 23 por ciento registrado en 2023.

De esta forma, alrededor de 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes podrían sufrir desnutrición este año si no se eleva la respuesta humanitaria, en medio de una guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que ha dañado gravemente la cadena de suministros y que ha ahondado la crisis en el país africano.

El director de Save the Children en Sudán, Arif Nur, ha recalcado que "la situación nutricional, la capacidad de los niños y otros grupos vulnerables de obtener la comida que necesitan para crecer y sobrevivir, es una de las peores del mundo".

"Que no hubiera cosecha el año pasado significa que no hay comida hoy. Que no haya cosecha hoy significa que no habrá comida mañana. El ciclo de hambre está empeorando cada vez más, sin un fin a la vista. Sólo más miseria", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que el estado de Gezira, conocido como "el granero" de Sudán, registró combates en diciembre a causa de una ofensiva de las RSF, lo que generó "una nueva oleada de desplazamiento, con más de medio millón de personas huyendo de sus hogares para buscar seguridad".

"Esto ha provocado una alteración sin precedentes de los sistemas alimentarios. Estamos viendo un hambre masiva, sufrimiento y muerte, pese a lo cual el mundo mira hacia otro lado", ha lamentado Nur, quien ha destacado que "la comunidad internacional debe unirse para actuar y evitar la pérdida de más vidas". "La Historia recordará esta falta de acción", ha zanjado.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó la semana pasada de que la guerra podría convertirse "en la mayor crisis de hambre en el mundo", tras ser ya la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial. "A día de hoy, la gente de Sudán ha sido olvidada. Millones de vidas y la paz y la estabilidad de toda una región están en juego", lamentó la directora ejecutiva del organismo, Cindy McCain.

La guerra entre el Ejército sudanés y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento de Omar al Bashir. El conflicto ha dejado más de seis millones de desplazados internos --que se suman a los cerca de tres millones de desplazados previos-- y ha empujado a más de 1,7 millones de personas a cruzar hacia países vecinos.