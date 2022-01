Save the Children alerta de un aumento de los casos de neumonía ante el agravamiento de la crisis

La ONG incide en el impacto de la congelación internacional de fondos sobre el derrumbe del sistema sanitario

MADRID, 31 Ene. 2022 (Europa Press) -

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este lunes de un aumento de los casos de neumonía en Afganistán ante el agravamiento de la crisis y ha detallado que en diciembre murieron 135 menores de camino a un hospital sobrepasado por las necesidades, la mayoría de ellos a causa de esta enfermedad.

La ONG ha señalado que un estudio llevado a cabo en diciembre revela que el 55 por ciento de las familias que necesitaron atención médica durante los tres meses anteriores no pudieron acceder a ella, mientras que la mitad de los padres entrevistados resaltaron que sus hijos habían tenido neumonía durante las dos semanas anteriores.

Así, ha manifestado que los casos de neumonía entre los niños están aumentando en medio de la crisis alimentaria, que afecta a los sistemas inmunitarios de los menores, y ha agregado que el colapso del sistema sanitario, provocado en gran parte por la congelación de activos financieros y la retirada de ayuda tras la toma del poder de los talibán, tiene un coste mortal para los niños afganos.

En este sentido, un doctor en un hospital en el norte del país ha señalado que nunca había visto tantos casos de niños con neumonía y desnutrición severa, llegando a haber hasta cuatro niños por cama a causa de la saturación en el centro. Asimismo, ha indicado que entre los fallecidos en diciembre de camino al hospital había 40 con desnutrición severa.

Uazma, una niña de nueve años que reside en una localidad en los alrededores de Kabul en la que muchos adultos han pedido sus trabajos y se están quitando la comida para alimentar a sus hijos. La niña enfermó con fiebre y tos y recibió atención con tratamientos caseros debido a que sus padres no tenían dinero para llevarla al médico.

Finalmente, su padre, Samir, tuvo que pedir un préstamo a un amigo. "Si no nos hubiera dado el dinero, no tengo claro que Uazma hubiera sobrevivido. Tenía dificultades para respirar. Era aterrador. Es a causa de las temperaturas heladoras y a que la gente no puede calentar sus casas. Muchos niños tienen frío durante la mayoría del día y se ponen muy enfermos", ha destacado.

La niña necesitó oxígeno en el hospital para poder respirar, si bien los médicos sólo podían dárselo durante 30 minutos debido a la escasez. "Me sentía muy enferma, dormía mucho y me dolía el cuerpo al moverme. Notaba que tenía mucha temperatura y estaba cansada. Tuve miedo en el hospital. Me costaba respirar", ha destacado la niña.

Save the Children ha manifestado que, si bien Uazma logró recuperarse, muchos niños no tienen esta oportunidad. Así, ha recalcado que ya antes de la última crisis la neumonía causaba más de una de cada cinco muertes de niños menores de cinco años y ha recordado que a nivel mundial es la principal enfermedad causa de muertes de niños.

Un médico encargado de una clínica móvil gestionada por la ONG ha apuntado que "los casos de neumonía están aumentando cada día" y que el número de pacientes "se ha duplicado o triplicado durante los últimos meses". "No tienen otro lugar al que ir. Es mucho peor que el año pasado", ha lamentado.

"A veces hay cientos de madres y niños esperando a que lleguemos. No pueden pagarse la comida y la calefacción que necesitan para seguir sanos. La desnutrición y la neumonía son una combinación mortal", ha explicado el doctor Sadat.

"Los niños con neumonía grave tienen una gran tos y su pecho se eleva y cae rápidamente mientras luchan por respirar. Sus caras cambian. Se hinchan y oscurecen. Vemos demasiados niños así. Cada día enviamos a muchos niños directos al hospital para que reciban oxígeno y tratamiento de emergencia", ha relatado.

Sadat ha manifestado que "recientemente, un bebé no sobrevivió. "Llamé a su madre para comprobar cómo estaba y me dijo que había fallecido. Es el peor sentimiento imaginable. A menudo no podemos tratar a nadie, estamos sobrepasados", ha dicho, antes de incidir en que es necesario más equipamiento.

"Sólo podemos estar en un sitio en cada momento. Hay muchas más familias enfermas. Paso la noche despierto pensando en los niños a los que no podemos llegar (para darles ayuda)", ha subrayado Sadat.

La situación se ve agravada por el cierre de clínicas a causa del impago a trabajadores sanitarios, lo que ha llevado a Save the Children a incidir en que el derrumbe del sistema sanitario se ve agravado la congelación de fondos, por lo que ha pedido a la comunidad internacional a adoptar una decisión para poner fin a esta situación.