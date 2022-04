Save the Children alerta del impacto de la guerra en Ucrania sobre el precio de los alimentos en Afganistán

La ONG subraya que "es increíblemente difícil entender cómo el mundo puede quedarse de brazos cruzados" ante esta crisis humanitaria

MADRID, 26 Abr. 2022 (Europa Press) -

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este martes del impacto de la guerra en Ucrania sobre el aumento de los precios de los alimentos en Afganistán y ha subrayado que las proyecciones apuntan a que cerca de 23 millones de personas, lo que supone la mitad de la población, se encuentre en situación de hambre este año.

"Los niños y niñas son los más vulnerables durante una crisis de hambre. Sin una alimentación suficiente y adecuada pueden sufrir desnutrición, lo que desencadena en enfermedades, infecciones, retraso en el crecimiento y la muerte", ha manifestado el director de la ONG en Afganistán, Chris Nyamandi.

Afganistán hace frente a su peor crisis alimentaria desde que se tienen registros, una situación ahondada tras la toma del poder por parte de los talibán en agosto de 2021 y ante el repunte de los precios de los alimentos en el país, muy dependiente de la importación de trigo, entre otros.

Según los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un kilogramo de trigo cuesta ahora casi un 45 por ciento más que en junio de 2021, mientras que el Banco Mundial considera probable que los ingresos hayan caído en torno a un tercio en los últimos meses de 2021.

"Es increíblemente difícil entender cómo el mundo puede quedarse de brazos cruzados mientras se sufre una de las peores crisis de hambre. Nuestros centros se llenan cada día de niños y niñas que no son más que piel y huesos y nuestro personal médico pasa noches en vela tratando de averiguar cómo pueden ayudarlos. Existen soluciones y el mundo debe actuar ahora", ha dicho Nyamandi.

"Incluso antes del Ramadán, muchas familias tenían dificultades para ofrecer tres comidas al día a sus hijos e hijas y se han visto obligadas a saltarse comidas, reducir el tamaño de las raciones o eliminar de su dieta alimentos nutritivos como la fruta y la verdura", ha agregado.

En este sentido, Amara, una mujer de 44 años, ha mostrado su sorpresa por el precio de los alimentos y ha expresado su pesar por no poder mantener a sus ocho hijos. De hecho, la pérdida de ingresos por la muerte de su marido ha llevado a Amara a enviar a sus hijos a trabajar a la calle, donde uno de ellos gana menos de un dólar al día cargando bolsas.

"La mayoría de las veces los niños se van a la cama con hambre", ha manifestado Amara, un nombre ficticio, en declaraciones concedidas a Save the Children. "El mes de Ramadán significa que los costes son altos y a menudo no tenemos nada con lo que romper el ayuno. Ahora tengo miedo de preguntar cuánto cuesta la comida en el mercado", ha lamentado.

En esta línea se ha expresado Maryam, de 32 años, ante el descenso de los ingresos de la familia, que no puede pagar el alquiler debido a que todo el dinero se destino a la compra de alimentos. "Antes, mi marido volvía a casa cada noche con bolsas de plástico llenas de fruta y verdura fresca, pero ahora llega a casa con las manos vacías. Los niños sienten que les han quitado la comida. No le desearía este Ramadán a nadie, espero que no se repita nunca más", ha subrayado.

Por ello, Nyamandi ha hecho hincapié en que "este año el Ramadán es diferente para muchas familias en Afganistán". "Al final de un día de ayuno, las familias solían comer juntas en una comida llamada 'iftar', en la que se compartían varios platos", ha explicado.

"Sin embargo, los padres y madres nos confiesan que están angustiados por no ofrecer esta habitual comida a sus hijos e hijas y que a veces solo comen pan después de haber ayunado más de doce horas", ha puntualizado el director de Save the Children en Afganistán.

Por ello, la ONG ha subrayado que "los gobiernos internacionales deben proporcionar financiación humanitaria urgente, liberar los activos congelados de la economía de Afganistán y trabajar para estabilizar los pilares clave del sistema financiero" para evitar un mayor sufrimiento de la población civil afgana.