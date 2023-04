Save the Children alerta del riesgo por minas en Ucrania: una de cada ocho víctimas es un niño

Las minas antipersona y los restos de municiones sin explotar se han convertido en Ucrania en una amenaza directa para la vida de los niños, hasta el punto de que uno de cada ocho civiles muertos o heridos por este tipo de artefactos son menores de edad, según Save the Children, quien ha recordado que este tipo de armas no distinguen objetivos.

Naciones Unidas ha registrado 758 víctimas por estos artefactos desde el inicio de la ofensiva militar rusa en febrero de 2022. De ellas, el 12 por ciento son niños, y las organizaciones temen que el dato repunte, ya que actualmente hay un promedio de tres civiles muertos o heridos por restos explosivos por día.

La tierra contaminada por minas se ha multiplicado por diez desde la invasión y ya se extiende por un 30 por ciento del territorio ucraniano, pese a que "su uso viola el Derecho Internacional", como ha recordado la directora de Save the Children en Ucrania, Sonia Khush. No sólo "no discriminan entre un niño o un soldado", sino que también "obstaculiza la capacidad de transportar ayuda humanitaria a donde más se necesita".

A Igor, la explosión le sorprendió cuando iba junto a su familia a buscar en coche agua de un pozo. "Cada vez que sales, observas tus pasos", relata su madre, Tamara, antes de advertir de la contaminación de "todos los bosques y campos alrededor". "Sólo caminamos por caminos que los desminadores ya han examinado más de una vez", ha añadido.

El padre de Veronika, de ocho años, perdió una pierna al pisar un artefacto en su propio jardín y su madre cuenta que no es algo único. A Veronika le gusta montar en bicicleta, pero sólo puede hacerlo si sus padres vigilan: "Se quedan conmigo todo el tiempo y miran dónde estoy montando".

El temor se acrecienta a medida que el tiempo mejora y los niños pasan más tiempo al aire libre, por lo que Save the Children ha comenzado a repartir folletos y a organizar sesiones para hacer pedagogía. "En primer lugar, tenemos que transmitir a los niños que no hay artículos explosivos seguros. Todos son peligrosos, está prohibido acercarse a ellos, tocarlos", explica uno de los instructores, Yevhen, de la Asociación Ucraniana de Desminadores.

Save the Children ha instado a todas las partes a abstenerse de utilizar armas explosivas con efectos de gran alcance en zonas pobladas.

