Save the Children alerta sobre el riesgo de sufrir hambre y enfermedades tras el ciclón 'Mocha' en Birmania

Save the Children ha alertado este viernes sobre el riesgo de que la población birmana sufra hambre y varias enfermedades transmitidas a través del agua debido a los estragos causados por el ciclón 'Mocha' el pasado domingo.

"Casas destrozadas, postes de electricidad bloqueando caminos y puentes completamente arrasados son las escenas de destrucción causadas por el ciclón 'Mocha'", según un comunicado de Save the Children.

Los 17 municipios del estado de Rajine, en el oeste del país, han sido declarados como zonas de emergencia, donde cientos de letrinas y pozos están dañados o destruidos, por lo que el acceso a agua potable no está garantizado en algunas zonas.

Aunque no se conoce el número de víctimas, la oposición de Birmania alertó el martes de que el ciclón 'Mocha' ha dejado al menos 400 muertos en Rajine, especialmente entre las poblaciones rohingyas que se encuentran en la zona.

"Me queda una bolsa de arroz. (...) El precio de los productos básicos se ha vuelto muy alto. (...) Sin embargo, incluso con suficiente dinero, no podríamos comprar todo lo que queramos, ni siquiera las medicinas. No hay mercados ni tiendas funcionando en este momento", ha asegurado Maung Thein, un habitante de un campo de desplazados del estado de Rajine a la ONG

Por su parte, el Director Regional de Asia de Save The Children, Hassan Noor, ha asegurado que el ciclón 'Mocha' es uno de los más "poderosos" en golpear al país en décadas, y ha pedido apoyo a la salud y el bienestar de la población, especialmente de los niños, cuya situación es "caótica y estresante".

Además, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha pedido "urgentemente" combustible para los servicios públicos esenciales, entre los que se incluyen la salud, el tratamiento del agua, las escuelas y los centros de distribución de alimentos.

El ciclón tocó tierra en Birmania y Bangladesh el domingo con ráfagas de viento de más de 250 kilómetros por hora. Se desconoce, sin embargo, la extensión exacta de los daños provocados por la fuerte tormenta.

Europa Press