La ONG reitera que "no hay ning√ļn lugar seguro en Gaza" y recalca que el enclave "ha quedado devastado"

MADRID, 5 Ene. 2024 (Europa Press) -

La organizaci√≥n no gubernamental Save the Children ha denunciado este viernes la muerte de catorce palestinos, en su mayor√≠a ni√Īos, en una serie de bombardeos ejecutados el jueves por el Ej√©rcito de Israel cerca de Al Mauasi, una zona descrita por las autoridades israel√≠es como "una zona humanitaria" a la que orden√≥ a desplazarse a la poblaci√≥n de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes han emitido numerosas órdenes para la evacuación de población en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), empujando a los gazatíes hacia el sur del enclave, igualmente objetivo de ataques por parte del Ejército.

"No puedo enfatizar esto lo suficiente: no hay ning√ļn lugar seguro en Gaza", ha destacado el director de la ONG para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee. "Seg√ļn el Derecho Internacional Humanitario, deber√≠a haberlo. Los campamentos, refugios, escuelas, hospitales, hogares y las llamadas 'zonas seguras' no deber√≠an ser campos de batalla", ha agregado.

Lee ha destacado que, a pesar de ello, "Gaza ha quedado devastada" y ha incidido en que "los l√≠deres mundiales deben lograr un alto el fuego definitivo ya". "Cada hora que pasa, m√°s ni√Īos y ni√Īas pagan con sus vidas y su futuro el precio de una pol√≠tica fallida", ha lamentado.

En este sentido, Save the Children ha sostenido que las √≥rdenes de evacuaci√≥n del Ej√©rcito de Israel suponen "una cortina de humo de seguridad" y ha se√Īalado que "si las personas se quedan, las matan, y si se mueven, las matan".

"La gente se enfrenta a la 'elección' entre una sentencia de muerte u otra", ha denunciado la ONG, que da servicios esenciales y apoyos a la infancia palestina desde 1953, también a través del posicionamiento de suministros desde el 7 de octubre para ayudar a las personas necesitadas y buscando vías de entregar ayuda a la Franja, bloqueada por Israel.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 22.400 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 300 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.