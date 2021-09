Savic: "No se puede hablar con Gil Manzano, es de locos"

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, mantuvo la compostura a pesar del enfado con Gil Manzano tras el 0-0 de este sábado ante el Athletic Club, ya que se mostró muy en desacuerdo con la cantidad de tarjetas que vieron los locales.

"Nosotros estamos tranquilos pero no sabemos qu√© est√° pasando, no tenemos suerte, es de locos. Hay que pensar las cosas, que no tenemos influencia, pero hay que mirar a la cara. No puede ser que nos saquen 15 tarjetas, no somos los √ļnicos que protestamos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

A√ļn se escuchaban los pitos del Wanda Metropolitano a la salida del tr√≠o arbitral cuando Savic se refiri√≥ a la expulsi√≥n de Joao F√©lix. "No se puede hablar con √©l, no le hemos dicho nada. No es normal que nos saque 15 tarjetas, por cada palabra saca una tarjeta. Mejor no decir nada, no quiero crear un problema", apunt√≥.

"Vi la primera amarilla, se ve que Joao corre y que no tiene intenci√≥n de tocar al adversario, y luego a veces la gente est√° caliente y se pueden decir cosas, ellos tienen que entender que estamos con la adrenalina muy alta y se puede decir a veces una palabra fuera de lugar", a√Īadi√≥.

"No estoy preocupado, estoy seguro que el equipo lo va a sacar adelante. Tenemos la calidad. La pretemporada fue un poco rara pero estoy seguro de que vamos a empezar a ganar en casa", terminó.