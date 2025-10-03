Savinho renueva con el Manchester City hasta 2031

El extremo brasileño Savinho renovó su contrato con el Manchester City hasta 2031, con una opción para ampliarlo por 12 meses más, informó este viernes el club de la Premier League inglesa.

El atacante de 21 años sonó como posible fichaje del Tottenham en el mercado de inicio de temporada, pero la prensa publicó que el City puso un precio de US$94 millones al que los londinenses no estaban dispuestos a llegar.

Llegado desde el Girona, antes de la pasada temporada, Savinho firmó 3 tantos y dio 13 asistencias en 48 partidos con los Citizens en ese primer curso.

En la actual temporada marcó una diana en un partido de la Copa de la Liga inglesa.

“Estoy muy orgulloso de firmar este nuevo contrato con el City. Es algo muy especial saber que Pep (Guardiola, su entrenador) y el club tienen tanta confianza en mí”, dijo el jugador, citado en el comunicado de los Sky Blues.

“Siento que tengo mucho margen de mejora. Todavía soy joven y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Sé que trabajar con Pep y su cuerpo técnico me ayudará a desarrollarme como futbolista”, apuntó.

Savinho fue uno de los protagonistas de la gran temporada 2023-2024 del Girona, uno de los clubes del City Football Group. En ese curso contribuyó decisivamente a clasificar al modesto equipo catalán a la Liga de Campeones.

Con la selección de Brasil ha disputado 13 partidos.

