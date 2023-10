San antonio--(business wire)--oct. 16, 2023--

San Antonio Water System anuncia el ascenso de Andrea Huizar Beymer al cargo de vicepresidente ejecutiva y directora de operaciones.

En este cargo, Beymer se encargar谩 de supervisar todas las operaciones de la empresa, en particular, Construcci贸n e ingenier铆a, Producci贸n y tratamiento, as铆 como Distribuci贸n y recolecci贸n. A lo largo de su carrera en SAWS, Beymer ha forjado una trayectoria de excelencia y para SAWS, es un honor poder reconocerla.

Luego de recibir su licencia como ingeniera profesional en el estado de Texas, Beymer comenz贸 su carrera en SAWS como ingeniera graduada en 1997, donde se desempe帽贸 en el Programa de agua reciclada y le ha dedicado m谩s de 25 a帽os a SAWS.

"Andrea ha contribuido enormemente en cada proyecto de agua que ha transformado a SAWS desde su creaci贸n", explic贸 el presidente y director general de SAWS, Robert R. Puente. "Desde el Proyecto de almacenamiento y recuperaci贸n de acu铆feros y el Proyecto regional de abastecimiento de agua de Carrizo hasta la tuber铆a Vista Ridge, un proyecto revolucionario, que garantiz贸 el suministro de agua de San Antonio por los pr贸ximos 60 a帽os, vemos el aporte extraordinario de su experiencia y dedicaci贸n en cada proyecto".

Beymer fue ascendida a analista de gesti贸n ejecutiva en la Oficina del presidente y director general en 2009. En ese puesto, le brind贸 asesoramiento t茅cnico a Puente, en relaci贸n con las principales operaciones y funciones de ingenier铆a de SAWS. En 2016, Beymer fue ascendida a directora de ingenier铆a de plantas y proyectos mayores, para luego ser promovida a vicepresidente ejecutiva de Ingenier铆a y construcci贸n en 2017. Ha dirigido las iniciativas emprendidas para integrar nuevos proyectos de agua al sistema de distribuci贸n de SAWS, adem谩s de supervisar un Plan de mejoras capitales valuado en m谩s de 2.500 millones de d贸lares.

Beymer creci贸 en San Antonio y se gradu贸 en Ingenier铆a Civil de Texas A&M University y obtuvo una maestr铆a en Ingenier铆a Civil de University of Texas at San Antonio. Ha dedicado su carrera al futuro de la disponibilidad de agua y est谩 allanando el camino para las mujeres de las minor铆as, en una profesi贸n en la que predominan los hombres.

SAWS provee servicios de agua y alcantarillado a m谩s de 2 millones de clientes en la regi贸n de San Antonio y contin煤a estableciendo un par谩metro de referencia en cuanto al servicio y la conservaci贸n del agua dentro de nuestra industria. SAWS es l铆der nacional en innovaci贸n h铆drica, con el principal sistema de agua reciclada directa del pa铆s, una planta desalinizadora interior de 煤ltima generaci贸n y el sistema de almacenamiento y recuperaci贸n de acu铆feros (ASR por sus siglas en ingl茅s) subterr谩neos del pa铆s. Visite www.saws.org.

