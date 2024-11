SBC Medical presenta SBC Wellness, una nueva solución para ayudar a las empresas a ofrecer más prestaciones sanitarias y mejorar el bienestar de los empleados

Tokio--(business wire)--nov. 20, 2024--

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”, o la “Compañía”), propietaria, operadora y proveedora global de servicios de gestión y productos para centros de tratamiento estético, anuncia el lanzamiento de SBC Wellness, una solución de bienestar para clientes corporativos que buscan mejorar sus programas de beneficios para empleados. Para la Compañía, los responsables de recursos humanos considerarán SBC Wellness como un atractivo añadido a la oferta de prestaciones, que puede reforzar las iniciativas de contratación y retención de empleados, lo que en última instancia redundará en trabajadores más sanos, felices y comprometidos. Durante el período de prelanzamiento de esta iniciativa B2B, SBC Medical contrató con éxito a empresas, y tiene previsto ampliar gradualmente su despliegue y forjar nuevas alianzas a medida que se consolide el conocimiento de la marca.

Antecedentes del mercado del bienestar A medida que la competencia en el mercado laboral se hace más fuerte y evolucionan las opciones de estilo de vida, a las empresas les resulta cada vez más difícil contratar y retener a sus empleados. La satisfacción de los empleados es esencial para reclutar a los mejores talentos y evitar la rotación, y puede ayudar a mantener la competitividad de una empresa. Según un informe de Research and Markets titulado “Japan Corporate Wellness Market Forecasts from 2023 to 2028”, (Previsiones para el mercado del bienestar corporativo en Japón de 2023 a 2028), se estima que el sector del bienestar corporativo en Japón crecerá a una CAGR del 8,46% hasta alcanzar los 7423 millones de dólares en 2028 desde los 4204 millones de dólares en 2021. Se espera que el bienestar corporativo en Japón muestre un fuerte crecimiento debido a la creciente concientización de los empleados sobre su salud mental y física, junto con los esfuerzos favorables emprendidos por la comunidad empresarial japonesa para mejorar la moral de los empleados y aumentar la productividad. Además, la implementación de un programa de bienestar para los empleados puede mejorar la cultura y el ambiente de trabajo de una empresa”. Referencia:https://www.researchandmarkets.com/reports/5913092

Nuevos negocios B2B SBC Wellness está disponible para los clientes desde el 18 de noviembre de 2024 y, en el futuro, la empresa planea reforzar su negocio B2B y considera la oferta de la solución de beneficios para empleados SBC Wellness como una nueva área de crecimiento. En los últimos años, la medicina estética ha pasado a satisfacer las necesidades de las personas no solo en cuanto a “belleza”, sino también como elemento que favorece la “salud” y el “estilo de vida personal”. Por consiguiente, la incorporación de la medicina estética como parte de los programas de beneficios para empleados está atrayendo la atención como una iniciativa que apoya el autocuidado, el descanso y la motivación para trabajar de los empleados, lo que también puede reforzar el rendimiento general y la imagen de marca de la organización al inspirar la confianza de los usuarios en su trabajo. La Compañía ha diseñado esta iniciativa de crecimiento B2B para cumplir los objetivos corporativos de mejorar la satisfacción de los empleados y crear un entorno de trabajo gratificante y, en última instancia, mejorar la competitividad.

Acerca de la solución de beneficios para empleados SBC Wellness La solución SBC Wellness comienza con una consulta, a través de una aplicación móvil o de un teléfono y una aplicación específicos, con un conserje VIP para revisar las preocupaciones del usuario y brindarle información sobre las opciones de tratamiento y la selección de clínica. El objetivo de SBC Wellness es crear un entorno cómodo y accesible para diversos usuarios, incluidos los que se inician en la medicina estética. Además de presentar las clínicas que se ajustan a las preferencias del usuario, SBC Wellness concierta citas en su nombre y coordina la agenda del usuario, al tiempo que busca precios competitivos basados en las promociones disponibles de SBC Medical. Como parte de esta oferta, SBC Medical tiene previsto ofrecer tratamientos de fertilidad y congelación de óvulos, con el apoyo de la clínica Roppongi Women's Clinic de la red de clínicas de SBC Medical. Muchas de las mayores compañías estadounidenses ofrecen una prestación similar. Los ejecutivos dispondrán de servicios prémium adicionales, como consultas personalizadas para tratamientos avanzados de cuidado de la piel y depilación, con el fin de mejorar su presencia profesional y aumentar su confianza en entornos empresariales.

Estrategia de crecimiento del SBC Medical Group SBC Medical cree que esta nueva oferta de servicios creará una nueva etapa de crecimiento a través del fortalecimiento de su negocio B2B. La Compañía se esfuerza por desarrollar una sólida presencia en un mercado en rápida expansión mediante el desarrollo de programas de beneficios para empleados que apoyen las estrategias corporativas de recursos humanos. Además del actual negocio de franquicias para clínicas, la empresa pretende acelerar aún más su crecimiento centrándose en la oferta de negocios B2B como nuevo pilar de crecimiento a largo plazo. La Compañía se ha fijado el objetivo a cinco años de asociarse con el 10% de las aproximadamente 10 000 mayores empresas de Japón y de multiplicar por 1,5 su actual base de clientes (aproximadamente 4 millones). La Compañía cree que la consecución de estos objetivos creará valor añadido para las distintas partes interesadas, al tiempo que demostrará que el valor que proporciona SBC Medical es buscado no solo por particulares, sino también por empresas. Además, mediante la ampliación de la base de clientes corporativos y la captación de nuevos clientes fieles a través de la adopción de los programas de beneficios de SBC entre los empleados corporativos, la Compañía pretende aumentar sus ingresos y mejorar su rentabilidad. SBC Medical tiene la intención de anunciar nuevos avances y nuevas asociaciones a medida que estén disponibles a través del sitio web oficial de SBC Medical.

Acerca de SBC Medical SBC Medical, con sedes en Irvine (California) y Tokio (Japón), posee y ofrece servicios de gestión y productos a centros de tratamientos estéticos. La empresa se centra principalmente en la prestación de servicios integrales de gestión a clínicas franquiciadas, que incluyen, entre otros, necesidades de publicidad y marketing a través de diversas plataformas (como redes sociales), gestión de personal (como contratación y formación), reservas para clientes de clínicas franquiciadas, asistencia en el alquiler de viviendas para empleados franquiciados y alquiler de instalaciones, construcción y diseño de clínicas franquiciadas, la adquisición (reventa) de equipos médicos y consumibles médicos, el suministro de productos cosméticos a las clínicas franquiciadas para su reventa a los clientes de las clínicas, la concesión de licencias para el uso de tecnologías médicas patentadas y no patentadas, el uso de marcas y marcas comerciales, las soluciones de software informático (incluidas, entre otras, las consultas médicas remotas), la gestión del programa de recompensas a los clientes de las clínicas franquiciadas (programa de puntos de fidelidad de los clientes) y las herramientas de pago para las clínicas franquiciadas. Para más información, visite https://sbc-holdings.com/

Declaraciones prospectivas El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo no son hechos históricos ni reflejan la situación actual, sino que representan únicamente las creencias de la Compañía con respecto a acontecimientos y resultados futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y escapan al control de la Compañía. Estas previsiones reflejan la opinión actual de la Compañía con respecto, entre otras cosas, a sus planes y estrategias de lanzamiento de productos, el crecimiento de sus ingresos y beneficios y sus perspectivas de negocio. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como “puede”, “debería”, “espera”, “prevé”, “contempla”, “estima”, “cree”, “planea”, “proyecta”, “predice”, “potencial”, “objetivos” o “supone”, o la forma negativa de estos términos o de otros similares. La Compañía advierte a los lectores de que no se fíen indebidamente de las declaraciones de carácter prospectivo, que solo son válidas a fecha de este comunicado y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres, suposiciones o cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la dirección y no son garantía de resultados futuros. La Compañía no se compromete ni acepta obligación alguna de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas que reflejen cambios en sus expectativas o en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que así lo exija la ley. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran de forma sustancial de las expectativas actuales pueden surgir de vez en cuando, y no es posible para la Compañía predecir todos ellos; tales factores incluyen, entre otras cosas, los cambios en la economía mundial, regional o local, los negocios, la competencia, el mercado y las condiciones reglamentarias, y los enumerados bajo el título “Factores de Riesgo” y en otros lugares en las presentaciones de la Compañía ante la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”), a las que puede accederse en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

