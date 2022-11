Scaloni abre la puerta a cambios en lista de Argentina para el Mundial

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, declaró el miércoles que estudia la posibilidad de realizar cambios en la nómina de 26 jugadores de la Albiceleste para el Mundial Catar-2022, debido a que hay jugadores que "no están al ciento por ciento"

En declaraciones al canal TyC Sports tras la goleada de Argentina a Emiratos Árabes Unidos por 5-0, Scaloni dijo que "hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está".

Luego del cómodo triunfo argentino en Abu Dabi en el último ensayo previo al debut del martes 22 contra Emiratos por el Grupo C del Mundial, el DT dijo que era un partido "incómodo" para su seleccionado a menos de una semana del debut ante Arabia Saudita.

"Era un partido incómodo para nosotros, porque no era fácil jugar a una semana del inicio del Mundial, había riesgos y por eso en el entretiempo hicimos algunos ajustes. Uno cuando sale a jugar quiere dar el máximo, y al jugador no le podés decir que no meta la pierna, pero el equipo ha jugado y en el entretiempo hicimos algunos ajustes”, dijo Scaloni.

Las posibles variantes apuntan a algunos de los jugadores que quedaron al margen del último encuentro previo al Mundial, entre ellos el defensor Cristian Romero y el mediocampista Nicolás González, ambos con problemas musculares, mientras que Paulo Dybala está recién recuperado de una dolencia que lo tuvo cinco semanas sin jugar.

El reglamento estipula que, llegado el caso, cada selección puede hacer cambios de último momento en la lista de 26 nombres hasta 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo.

