Scaloni asegura que Messi jugará contra Angola

El seleccionador argentino Lionel Scaloni aseguró este jueves, tras su llegada a Angola, donde su equipo disputará un amistoso el viernes, que el atacante Lionel Messi contará con minutos de juego, al igual que otros campeones del mundo.

"Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver", afirmó Scaloni en declaraciones recogidas por la propia Federación Argentina de fútbol.

La Albiceleste viajó desde Alicante (España), donde estuvo concentrada desde el lunes y donde se dio un baño de masas este jueves ante más de 20.000 espectadores en el estadio Manuel Martínez Valero.

El preparador confesó que ya tiene decidido el once para el partido en Luanda, capital angoleña.

"Va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto", señaló Scaloni antes de subrayar: "Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".

También indicó que las bajas de la nómina las reemplazó con jugadores que estaba siguiendo. El encuentro "nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar", apuntaló.

"Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera", prosiguió el seleccionador.

Scaloni alabó a su rival africano: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana (viernes), para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".

