El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció este jueves que les viene "bien tener un torneo tan exigente" como el que van a vivir estos días en Málaga ante Eslovenia y los Estados Unidos, pero dejó claro que los afrontarán "sin poner énfasis en el resultado" porque no están "en modo campeonato".

"Creo que viene bien tener un torneo tan exigente como el que nos espera para poder entender muy bien, sobre todo los que están menos acostumbrados, cuál es el nivel de exigencia que vamos a tener y de oposición de los grandes equipos", señaló Scariolo a los medios tras el entrenamiento.

El técnico italiano recordó que "siempre" afrontan los partidos de preparación "de la forma correcta, sin dar mucha énfasis al resultado y sin llevar a cabo una preparación táctica en modo campeonato". "Pero aún así queremos competir y dar una buena imagen de equipo para que se vea nuestra identidad defensiva y ofensiva y que te fijes pasos adelante, también para mí, para entender mejor cuál puede ser la forma en que se activa el equipo", comentó.

Por ello, este viernes ante Eslovenia no se obsesionará con Luka Doncic. "No me interesa para nada la parte práctica y aunque obviamente hay que tener mucho cuidado con Luka que es un grandísimo jugador, no pondremos desde luego en pista nuestro arsenal habitual. Tenemos más que afianza a nuestros sistemas normales, ofensivos y defensivos, y hacerlo con una urgencia y atención especial, pero no en modo campeonato, no estamos en campeonato todavía", advirtió.

El de Brescia descartó para el torneo a Sergio Llull que "tiene una pequeña sobrecarga y tendrá que descansar durante estos partidos", pero celebró que en general estén "bastante bien, sin problemas físicos". "El equipo sigue progresando en la asimilación de los conceptos y la puesta en forma física de los jugadores", remarcó.

Sobre el joven Juan Núñez, que se ha incorporado para cubrir la baja de Ricky Rubio, Scariolo cree que "sigue dando pasos rápidos hacia el dominio de los conceptos" y que posee "una presencia en campo que pueda ser a la vez de buena energía defensiva y también de generación de juego para los demás", pero también "cierta capacidad anotadora". "La cuota que le queremos dar es una racional y sostenible por su edad y por su experiencia del juego, pero nos está gustando", admitió.

El seleccionador fue también preguntado por Alberto Díaz, que este viernes jugará en casa. "Llevamos muchos años con él y eso también es selección y un reto fundamental de la vida de este equipo. Como era un poco normal de esperar, ya tiene más tranquilidad, más seguridad en sí mismo y más conciencia de cuál será su rol. Está trabajando muy bien", consideró el italiano, feliz de jugar en el Martín Carpena y en Málaga, donde "el amor, el interés y la pasión por el baloncesto se ha renovado".