Schareina gana en motos la etapa del Dakar en la que Benavides se deja el liderato

El Rally Dakar volvió a demostrar este martes que no hay nada decidido hasta cruzar la meta el último día. En una jornada marcada por las dificultades de navegación, el español Tosha Schareina logró la victoria de etapa, mientras que el argentino Luciano Benavides se dejó el liderato.

En la primera jornada de la etapa maratón alrededor de Wadi ad Dawasir (los participantes pasarán a noche al raso en el desierto antes de retomar la marcha el miércoles), Schareina fue el que mejor supo adaptarse a las dunas de arena y a las dificultades de navegación.

El español aventajó en la meta en 4'35" al australiano Daniel Sanders, que se convierte en el nuevo líder de la general.

Benavides, que comenzó la etapa en cabeza de la clasificación, perdió casi 12 minutos con respecto al vencedor del día y cae a la tercera posición de la general, a 7'05" de Sanders, y aventaja en poco más de ocho minutos a Schareina en la pelea por el podio.

El estadounidense Ricky Brabec es segundo de la general, a 6'24", tras haber acabado cuarto en la etapa, por detrás del sudafricano Michael Docherty.

El miércoles se disputará la segunda parte de la etapa maratón, que finalizará en Bisha tras 467 km de recorrido, de los que 420 serán cronometrados, otra vez con las dunas de arena como protagonistas y quizás jueces de la carrera.