Schauffele y Rahm comparten la cima en una dura pelea por el oro en golf olímpico

Saint-quentin-en-yvelines, francia (ap) — xander schauffele y jon rahm quedaron empatados en la cima el sábado tras la tercera ronda del golf masculino, con lo que quedó preparada la escena para una gran disputa por la medalla de oro.

El español Rahm pasó de una ventaja de dos golpes a estar detrás en cuestión de minutos. Incurrió en un bogey en el 15 mientras que el estadounidense Schauffele logró un eagle en el grupo que lo seguía.

Pero Rahm embocó un putt de 35 pies para birdie en el 17 y terminó con un 66 (5 bajo par).

Schauffele, quien ganó el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico en los últimos tres meses, tuvo un comienzo lento antes de registrar un 32 en los últimos nueve hoyos para firmar una tarjeta de 68.

Pero esta no es una carrera exclusiva de dos hombres por el oro.

El británico Tommy Fleetwood, quien comenzó la tercera ronda empatado en la cima con Schauffele, y con Hideki Matsuyama, hizo solo tres birdies, pero embocó un putt de 6 pies para salvar el par en el 18 que fue igualmente significativo. Entregó un marcador de 69 y quedó a un golpe detrás.

El japonés Matsuyama se sobrepuso a un mal comienzo para un 71 y quedó tres golpes detrás, junto con el danés Nicolai Hojgaard , quien brilló con un 62. Eso empató el récord de 18 hoyos en ‘Le Golf National’, también igualado por su hermano gemelo Rasmus, en el Abierto de Francia.

Mellizos idénticos, puntaje idéntico.

El estadounidense Scottie Scheffler y el británico Rory McIlroy están en posición de medalla, tal vez incluso de oro. Scheffler, el jugador número uno del mundo y el golfista más dominante en los últimos dos años, se metió en la contienda con tres birdies en un tramo de seis hoyos en los últimos nueve.

“Siento que no he estado en mi mejor momento en los últimos días, pero he hecho lo suficiente para aguantar y permanecer en el torneo”, dijo Scheffler. “En este campo, puedes prenderte. Ya vieron que Nicolai hizo una ronda realmente buena hoy, y voy a necesitar algo así mañana si quiero tener una medalla en mis manos”.

El chileno Joaquín Niemann comparte el décimo puesto, con un acumulado de nueve bajo par.

