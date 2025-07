Scheffler cerca de otro major, tiene ventaja de 4 golpes tras la tercera ronda del Abierto Británico

PORTRUSH, Irlanda del Norte (AP) — Scottie Scheffler se acercó a una ronda de reclamar la tercera etapa del Grand Slam el sábado cuando hizo un eagle y dos grandes salvadas de par para terminar con una ronda de 67 el sábado en el Abierto Británico que le dio una ventaja de cuatro golpes en Royal Portrush.

Pero los rugidos de la afición fueron para Rory McIlroy, quien aparentemente tenía a toda Irlanda del Norte de su lado, con el aplauso más estruendoso cuando logró un putt para un eagle de 55 pies.

Este campeonato ahora está en manos de Scheffler, quien ha ganado sus últimos 10 títulos cuando llega con ventaja al último día y no mostró nada en un día impresionante en Royal Portrush que indicara que podría rezagarse el domingo.

"Solo estoy tratando de ejecutar, no sobrepensar las cosas", dijo Scheffler. "Siento que he estado haciendo lo correcto hasta ahora, y estoy deseando enfrentar el desafío de mañana".

Empatado con Matt Fitzpatrick por el liderato, Scheffler calculó perfectamente un hierro 6 a diez pies para eagle en el hoyo siete, par cinco. En serios problemas detrás del green del 11, sacó la bola a diez pies para salvar el par, luego salvó otro par desde la hierba alta a la izquierda de la calle del 14.

Royal Portrush tiene un hoyo de par tres que a pocos agrada en el No. 16 y que es conocido como "Calamity Corner". Scheffler hizo birdie por tercer día consecutivo, esta vez con un hierro tres que se detuvo 15 pies debajo del hoyo.

Cada tiro le ayudó a alejarse del grupo. Cada tiro lo acercó más al trofeo de claret, junto con el Campeonato de la PGA que ganó en mayo y las dos chaquetas verdes del Masters que ha ganado en los últimos cuatro años.

Scheffler está en 14 bajo par 199, después de 54 hoyos cuatro golpes por delante de Li Haotong de China (69) y cinco por delante de Fitzpatrick, quien falló dos putts cortos para par y retrocedió con un 71.

McIlroy, quien animó a la enorme multitud con tres birdies en cuatro hoyos al inicio, tuvo el momento más extraño del campeonato cuando intentó sacar un tiro del rough a la derecha del fairway del hoyo 11 y una segunda bola emergió del césped.

"Nunca me había pasado antes", dijo McIlroy después de su ronda de 66. "Nunca podría pasar en ningún otro campo que no sea un campo de links".

Eso llevó a su único bogey. El norirlandés respondió con ese putt de eagle que provocó un rugido que sacudió Royal Portrush. Pero estaba seis golpes detrás del líder, y probablemente necesitando una ronda aún mejor el domingo.

"Scottie es... es inevitable", dijo McIlroy. "Incluso cuando no tiene su mejor juego, se ha convertido en un jugador completo. Sí, va a ser difícil alcanzarlo mañana si sigue jugando como lo hace".

Fitzpatrick, quien falló un putt corto para par en el primer hoyo e hizo bogey, se redimió rápidamente al embocar para eagle en el siguiente hoyo.

Hizo su mejor esfuerzo para mantenerse al ritmo incluso después de que Scheffler hiciera eagle-birdie hacia el final de los últimos nueve. Pero falló un putt de cuatro pies para par en el 13, tuvo un mal rebote en el 17 que llevó a otro bogey y terminó cinco golpes detrás. "Simplemente no hice putts. No lo golpeé lo suficientemente cerca", dijo Fitzpatrick. "Lo conduje lo suficientemente bien, no lo golpeé lo suficientemente cerca. Simplemente hice muchos menos putts que Scottie". Esta es la mayor ventaja de 54 hoyos de Scheffler en un major: estaba arriba por tres golpes en el Campeonato de la PGA y tres golpes en el Masters de 2022.