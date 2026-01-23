Scheffler inicia el año con un 63 y se mantiene en la lucha en The American Express

La idea de Scottie Scheffler era evaluar su juego en el torneo The American Express, y todo parecía estar en buen estado el jueves. Hizo birdies en la mitad de sus hoyos para un 63, nueve bajo par, uniéndose a un desfile de puntuaciones bajas que lo dejaron a un golpe de los punteros

Min Woo Lee y Pierceson Coody lideraron con 62, diez bajo par, en el campo Nicklaus Tournament en PGA West, el más fácil de los tres en la rotación. Scheffler jugó en La Quinta, donde no falló un green hasta el hoyo 17. Allí hizo un chip para birdie

“Creo que la parte más difícil de estas pruebas donde tienes que hacer tantos bajo par es que sólo puedes hacer un número limitado en una ronda de golf", dijo Scheffler. "Las pruebas más fáciles, donde las puntuaciones son increíblemente bajas, si empiezas a quedarte atrás, se vuelven más difíciles para mantener el ritmo, así que tienes que mantener el ritmo aquí”

Jason Day tuvo la ronda más impresionante del día con su 63 en el Campo Stadim en PGA West, que fue en promedio casi cuatro golpes más difícil que el Nicklaus y poco más de tres golpes más duro que La Quinta

Pero hubo un comienzo sólido para muchos de los 156 jugadores, el grupo nacional más grande del año entre los eventos regulares de la Gira de la PGA debido a los tres campos. Disfrutaron de las condiciones ideales que esperan en el desierto de California, con un clima agradable y apenas una brisa

Incluso con la nueva tecnología infundida en TGL, el clima como éste siempre ha hecho que Palm Springs se sienta como jugar en interiores

Vince Whaley dijo después de un 63 en Nicklaus: “Es como venir a un domo, casi"

"Apenas hay viento, el césped es perfecto, los campos de golf son perfectos, y es sólo una buena oportunidad para ver dónde está tu juego en condiciones muy benignas. Porque si no puedes golpear un hierro seis aquí, no vas a golpear un hierro seis bien en ningún lado”

Scheffler lidera el campo más fuerte en décadas en The American Express, acercándose a su tercer aniversario en el primer lugar del ranking, con un total combinado de 13 títulos de la Gira y tres majors en los últimos dos años

Esta fue su primera competencia contra un campo completo — la primera vez jugando cuando había un corte de 36 hoyos — desde septiembre en Napa, California (cuando ganó)

Seis hoyos en el nuevo año, ya estaba cinco bajo par

