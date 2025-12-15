Scheffler se une a Woods como los únicos en ganar el premio al Jugador del Año 4 años seguidos

Scottie Scheffler vuelve a ser nombrado al lado de Tiger Woods. El lunes se le unió como los únicos jugadores en ganar el premio al jugador del año de la Gira de la PGA al menos cuatro veces consecutivas.

No fue difícil otorgarle nuevamente el Premio Jack Nicklaus a Scheffler. Sus seis victorias, que lideraron la Gira, representaron el doble que las de cualquier otro e incluyeron dos majors, el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico, dejándolo al borde de un Grand Slam de carrera.

Se convirtió en el primer jugador desde Woods en 2000 en liderar la Gira de la PGA con el promedio de puntuación más bajo en cada una de las cuatro rondas.

Scheffler fue nominado junto a Rory McIlroy, Tommy Fleetwood y Ben Griffin. El premio es votado por los jugadores, aunque el PGA Tour no reveló qué porcentaje de los votos recibió Scheffler ni cuántos jugadores votaron.

Woods ha ganado el premio 11 veces, incluyendo cinco veces consecutivas desde 1999 hasta 2003.

McIlroy tuvo un gran año por derecho propio, nada más grandioso que su victoria en el desempate en el Masters para la última etapa del Grand Slam de carrera y una chaqueta verde que había estado persiguiendo durante 15 años. También agregó títulos en Pebble Beach y The Players Championship.

Sin embargo, Scheffler ha estado dando una clase magistral de consistencia desde que irrumpió con su primer título de la Gira en 2022. Junto con 19 victorias en sus últimos 80 eventos en el PGA Tour —sin incluir su medalla de oro olímpica el año pasado en París— Scheffler ha terminado entre los tres primeros en poco más del 46% de sus participaciones en la Gira de la PGA.

Solo esta temporada, Scheffler lideró el PGA Tour en 17 categorías estadísticas, que van desde su precisión de tee a green, la frecuencia con la que seguía un bogey con un birdie o mejor (36%) y las ganancias oficiales, que este año superaron los US$27.000.000.

Y efectivamente le dio a McIlroy y a todos los demás una ventaja inicial. Scheffler se cortó la mano derecha durante la Navidad del año pasado mientras usaba una copa de vino para cortar ravioles. Se perdió casi dos meses y realmente no encontró su ritmo hasta una semana antes del Masters cuando fue subcampeón en Houston.

Así comenzó una asombrosa racha en la que el peor resultado de Scheffler fue un empate por el octavo lugar el resto del año. Jugó sus últimos seis eventos de la Gira sin una ronda sobre par, y tuvo una racha de 21 rondas consecutivas en los 60.

También ganó su torneo local, la CJ Cup Byron Nelson en el área de Dallas, igualando el récord del PGA Tour para 72 hoyos con 253, una victoria por ocho golpes.

Ninguno de sus dos títulos importantes estuvo particularmente cerca. Ganó el Campeonato de la PGA en Quail Hollow por cinco golpes y ganó el Abierto Británico en Royal Portrush por cuatro golpes.

Aldrich Potgieter fue votado como novato del año de la Gira. Fue uno de los cinco novatos que ganaron este año, pero el sudafricano fue el único jugador en ganar un torneo que ofrecía puntos completos de la FedEx Cup y calificar para la postemporada.

