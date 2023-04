Schelling se viste de líder en la Vuelta al País Vasco

El neerlandés Ide Schelling (Bora) ganó este martes la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco entre Viana y Leitza, arrebatando el maillot de líder de la prueba al británico Ethan Hayter (Ineos).

Schelling impuso su velocidad en el último kilómetro de carrera por delante del italiano Matteo Sobrero (Jayco), que fue segundo, y del francés David Gaudu (Groupama), que entró en tercera posición.

El ciclista neerlandés, que logró la segunda victoria de su carrera profesional, es el nuevo líder de la general, tras arrebatar el maillot amarillo a Hayter, vencedor la víspera de la primera etapa.

Schelling cuenta con cuatro segundos de ventaja sobre Sobrero y seis sobre Gaudu, que completan el podio provisional de la ronda vasca.

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), uno de los grandes favoritos a la victoria final, se mantiene en la quinta posición de la general a ocho segundos del líder.

La etapa, marcada por una escapada de seis corredores, cuyos últimos supervivientes fueron cazados a 18 km de la meta, se jugó en la rápida bajada tras el alto de Arkiskil, última dificultad montañosa del día, coronado a cinco kilómetros de meta.

En la subida, los favoritos fueron tomando posiciones, pero tras superar la cima, el español Álex Aranburu (Movistar) arrancó, cortando el pelotón.

"Sabíamos que era una etapa buena para nosotros y en esa última bajada he intentado irme un poco y pensé que había cogido hueco, pero al final no he podido", afirmó Aranburu, tras la etapa.

El ciclista español y un grupo de una treintena de corredores entraron en el último kilómetro, donde Schelling fue el más rápido en los metros finales, marcados por una serie de curvas.

La sinuosa llegada tras una rápida bajada de apenas cinco kilómetros fue criticada por algunos corredores.

El miércoles tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco de 162,2 km entre Errenteria y Villabona con seis puertos de tercera categoría.

- Clasificación de la etapa: Viana-Leitza

1. Ide Schelling (NED/BOR) los 193,8 km en 4h 53:33.

(velocidad media: 39,6 km/h)

2. Matteo Sobrero (ITA/JAY) m.t.

3. David Gaudu (FRA/GRO) m.t.

4. Álex Aranburu (ESP/MOV) m.t.

5. Brandon McNulty (USA/UAE) m.t.

6. Andrea Bagioli (ITA/SOU) m.t.

7. Rigoberto Urán (COL/EF1) m.t.

8. Christian Scaroni (ITA/QST) m.t.

9. Simon Guglielmi (ITA/ARK) m.t.

10. Ruben Guerreiro (POR/MOV) m.t.

- Clasificación general:

1. Ide Schelling (NED/BOR) 8h 54:47

2. Matteo Sobrero (ITA/JAY) a 4.

3. David Gaudu (FRA/GRO) a 6.

4. Mikel Landa (ESP/BAH) a 7.

5. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) a 8.

6. Álex Aranburu (ESP/MOV) a 10.

7. Andrea Bagioli (ITA/SOU) m.t.

8. Christian Scaroni (ESP/AST) m.t.

9. Mattias Skjelmose (DEN/TRE) m.t.

10. Richard Carapaz (ECU/EF1) m.t.

Gr/mcd

AFP